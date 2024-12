Eviden se clasifica como líder del mercado de análisis, IA, plataformas de datos y automatización (AADA)

Eviden, la empresa del Grupo Atos líder en el ámbito digital, cloud, big data y seguridad, anuncia hoy que ha sido clasificada como Líder de Mercado en el informe HFS Horizons: AADA Quadfecta Services for the Generative Enterprise, 2024 report Este informe evalúa a 27 proveedores de servicios en función de la eficacia con la que ayudan a sus clientes a adoptar la tétrada AADA (Analytics, AI, Data Platforms and Automation) para impulsar la innovación y obtener valor. Esta tétrada abarca dominios clave como la IA y la GenAI, la modernización de datos basada en la nube, el desarrollo del talento estratégico y las operaciones empresariales impulsadas por la automatización. Este estudio evalúa las capacidades de los proveedores en toda la cadena de valor de AADA en función de una serie de dimensiones para comprender el por qué, el qué, el cómo y el para qué de sus ofertas de servicios.

En este informe, los Líderes del Mercado (Horizonte 3), como Eviden, están bien encaminados para ayudar a los clientes a convertirse en Empresas Generativas reuniendo la combinación adecuada de tecnología, talento, IP y entrega, lo que conduce a resultados efectivos. Eviden es uno de los pocos proveedores de transformación digital que puede ofrecer soluciones integrales, desde la modernización de la arquitectura de datos de la empresa y el aprovechamiento de una infraestructura óptima, ya sea en la nube o en el edge, hasta la incorporación de sólidas medidas de seguridad y la creación de sistemas éticos y responsables. Con sus ofertas de análisis y automatización basadas en IA, respaldadas por un equipo global de 8.000 expertos en datos e IA, Eviden garantiza que las empresas puedan extraer información significativa de sus datos e impulsar la automatización para maximizar el retorno de la inversión.

Ashish Chaturvedi, HFS Research Practice Leader dijo: "El sólido porfolio de analítica, IA, datos y automatización de Eviden, entregado en múltiples industrias, ayuda a las empresas a ser ágiles, eficientes y autónomas. Su entorno de IA responsable permite diseñar y construir soluciones éticas, explicables y seguras con un enfoque integral que aprovecha a su equipo global de expertos en datos e IA. Además, su estrecha colaboración con socios como Google Cloud y Databricks refuerza su capacidad para entregar soluciones avanzadas, como arquitecturas de datos modernas y procesos empresariales impulsados por IA, logrando resultados empresariales claros e impresionantes para sus clientes".

Chetan Manjarekar, SVP & Global Head of Digital, Smart Platforms & Transformation en Eviden, Atos Group, añadió: "Estamos en el umbral de una revolución impulsada por la IA, y es evidente que la IA y la IA generativa no son soluciones aisladas. Para desbloquear todo su potencial, las empresas necesitan socios con experiencia profunda en tecnologías como datos, analítica, automatización, cloud, seguridad y IA responsable, junto con competencias clave como desarrollo de modelos, MLOps y ciencia de datos. Este informe ofrece una visión integral que evalúa nuestras capacidades tecnológicas y nuestra experiencia real en la entrega de beneficios tangibles a nuestros clientes".