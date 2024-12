La tecnología médica llega a la línea de meta: chequeos gratuitos para garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes

El 31 de diciembre, Comitas eHealth estará presente en la emblemática San Silvestre de Las Rozas con su Unidad Móvil de Salud La Carrera San Silvestre de Las Rozas, un icono del deporte popular en la Comunidad de Madrid, se convierte este año en un modelo de salud preventiva gracias a la colaboración con Comitas eHealth. El próximo 31 de diciembre, los participantes tendrán acceso a un servicio único: chequeos médicos gratuitos realizados en la Unidad Móvil de Salud de Comitas eHealth, diseñada para garantizar el bienestar de los corredores antes y después del esfuerzo físico.

"Correr es salud, pero hacerlo de forma segura es nuestra prioridad. Queremos que cada corredor cruce la meta sabiendo que su estado físico está controlado. La prevención es parte del recorrido", afirma Aquilino Antuña, CEO de Comitas eHealth.

Un chequeo completo para corredores exigentes

La Unidad Móvil estará equipada con tecnología avanzada y personal especializado para realizar pruebas específicas que responden a las necesidades de los deportistas. Entre las pruebas gratuitas que se ofrecerán destacan:

Medición de glucemia, crucial para evitar bajadas peligrosas de azúcar tras el esfuerzo físico.

crucial para evitar bajadas peligrosas de azúcar tras el esfuerzo físico. Control de tensión arterial, un indicador esencial para prevenir problemas cardiovasculares.

un indicador esencial para prevenir problemas cardiovasculares. Saturación de oxígeno en sangre, que mide el rendimiento físico y la capacidad pulmonar. Deporte y prevención: un binomio ganador

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que los participantes puedan disfrutar de la carrera de forma segura y consciente. Según Antuña, "el esfuerzo físico intenso requiere un control adecuado. Queremos que esta experiencia deportiva también sea una oportunidad para promover la salud preventiva y concienciar sobre la importancia de los chequeos médicos regulares".

Un mensaje para toda la comunidad

La presencia de Comitas eHealth en la San Silvestre no solo beneficiará a los corredores, sino también a la comunidad en general, reforzando el vínculo entre deporte y salud. La Unidad Móvil será un punto de encuentro donde la tecnología médica se pone al servicio de las personas, demostrando cómo pequeñas acciones pueden tener un gran impacto en el bienestar colectivo.

"El deporte es una herramienta poderosa para fomentar hábitos saludables, pero debe ir acompañado de medidas que garanticen la seguridad de quienes lo practican. Nuestra misión es ofrecer esas herramientas de manera accesible y gratuita", añade Antuña.

Cuidar para llegar más lejos

Con esta y otras iniciativas similares, Comitas eHealth reafirma su compromiso con la promoción de la salud preventiva en eventos deportivos y comunidades locales. Desde la compañía destacan que acciones como estas no solo buscan cuidar el presente, sino también educar para un futuro más saludable.

"La San Silvestre es mucho más que una carrera. Es una oportunidad para transmitir un mensaje claro: la prevención no es opcional, es esencial para disfrutar de una vida plena y activa", concluye Antuña.

Esta acción posiciona a Comitas eHealth como un referente en innovación y compromiso social, llevando la salud preventiva a todos los rincones y demostrando que cuidar de las personas siempre será la meta más importante.