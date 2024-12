Innovación y diseño para realzar la esencia de la piel

Little Buddha, la reconocida agencia de branding ubicada en Barcelona, ha colaborado con MartiDerm en el lanzamiento de sus primeros sérums en formato cuentagotas, dentro de la prestigiosa gama Black Diamond. Este innovador proyecto combina un diseño de packaging premium con nombres de producto que comunican de forma clara los beneficios únicos de cada sérum.

La agencia ha liderado el proceso creativo desde la concepción de los nombres hasta el diseño del packaging, logrando un equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad. El diseño se aleja de la fotografía tradicional, destacando la icónica silueta del cuentagotas mediante un refinado acabado en barniz UV brillante. Cada sérum se diferencia visualmente gracias a un color y un icono exclusivos que reflejan sus beneficios principales, como el efecto lifting de Duolift Peptide o el poder iluminador de Antiox6 C Complex.

El resultado es una línea visualmente impactante que refuerza la identidad de lujo de MartiDerm, ofreciendo claridad y diferenciación a los consumidores. Este trabajo es una muestra más del compromiso de Little Buddha con la innovación y la excelencia en cada proyecto.

La agencia, liderada por Bertrand Massanes, gerente general y fundador, ha demostrado una vez más su capacidad para desarrollar proyectos que combinan creatividad y estrategia, aportando un valor diferencial a las marcas.