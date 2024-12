MERCADILLO DEL GATO abre sus puertas a la navidad

Al igual que cada año se encienden las luces de Navidad en España, regresa el pop-up más tradicional de la capital, el Mercadillo del Gato. Cuando se acercan las fiestas, Madrid cuenta con una opción de compra diferente, más sostenible, divertida y personal Para divertirse y dar un paseo, para encontrar algo especial, este mercado ofrece regalos únicos, artesanales y exclusivos, expuestos Gran Vía 13, del 14 de diciembre al 6 de enero.

Comprar en un mercadillo pop up navideño no es solo una forma de salir del apuro con los regalos, es una declaración de intenciones donde además se encuentran cosas tan originales que incluso parecen diseñadas para las personas imposibles de regalar.

Mercadillo del Gato ayuda a convertirse en expertos en regalos auténticos, al mismo tiempo que echa un cable a pequeños artesanos y emprendedores.

Tanto si se quiere vivir una experiencia de compra singular como pasar tiempo con los seres queridos, este icónico pop-up ayudará a redescubrir las sencillas alegrías de las fiestas.

Entre todas las marcas, se puede encontrar una exclusiva selección de joyería y bisutería de autor, plumas artesanales, pañuelos de seda, carteras de piel, todo tipo de complementos realizados a mano, delicadas ilustraciones en acuarela, decoración para el hogar en mármol y como no, todas las últimas tendencias en moda femenina y masculina.

En esta gran boutique efímera, que ya es un símbolo navideño de la capital, los visitantes descubrirán verdaderos objetos de deseo, teniendo siemprecomo filosofía mantener el espíritu ecléctico de los tradicionales Mercadillos.

Para los que quieran colaborar con causas justas y solidarias, Aldeas infantiles estará presente durante todo el evento para recaudar fondos y ayudar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

"No pierdas la oportunidad de encontrar ese regalo que marcará la diferencia, mientras disfrutas de un entorno privilegiado".

GRAN VÍA 13, Madrid.

14 de diciembre al 6 de enero.

11.00 a 21.00 interrumpidamente.

Entrada gratuita

https://www.mercadillodelgato.es/ ACERCA DEL MERCADILLO DEL GATO

El Mercadillo del Gato son pioneros y referentes en el mundo de los pop-ups en España. Madrileño de nacimiento, tiene carácter itinerante y, por supuesto, efímero, y se aloja en los edificios más exclusivos y emblemáticos de cada ciudad, como el Hotel The Westin Palace en Madrid, el Hotel Carlton de Bilbao, el Hotel María Cristina de San Sebastián. Todo un placer para sus fieles visitantes.

@mercadillodelgato