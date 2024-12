La comunicación: un aliado del éxito y crecimiento empresarial, según En Ke Medio Broadcasting

Imagen reforzada, mayor confianza, prestigio, calidad, notoriedad o reputación son algunos de los beneficios de la comunicación empresarial, según En Ke Medio Broadcasting. Un acertado manejo en la comunicación logra impulsar la Marca, crear valor, destacar, diferenciarse de la competencia y generar mayor visibilidad Comunicar procede de la palabra latina communicāre, el diccionario de la RAE, recoge en su primera acepción "hacer a una persona partícipe de lo que se tiene" y, en la segunda, descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. En el ámbito empresarial, la comunicación corporativa hace referencia al conjunto de procesos, estrategias y acciones que la empresa comunica, ya sea interna o externamente. LaComunicación Empresarial constituye la columna vertebral imprescindible de cualquier empresa u organización para alinear discursos, informar sobre productos, servicios, marcas... y contribuye a crear valor y forjar mimbres sólidos que conforman los valores, ADN y Marca.

El diseño de estrategias, la realización de acciones de comunicación y contenidos son indispensables a la hora de abordar una estrategia comunicativa empresarial eficiente. Comunicar, a través de los diferentes medios y canales de comunicación, es la mejor forma de conectar con el target objetivo, hacerse visible, informar, o darse a conocer, en definitiva, transmitir el mensaje y posicionar la Marca, servicios y productos. Actualmente, muchas empresas y organizaciones externalizan la gestión de la comunicación a agencias de comunicación como En Ke Medio Broadcastingporque, además de experiencia y conocimiento, optimizan los recursos, aprovechan las sinergias y diseñan estrategias de comunicación sólidas y coherentes.

La comunicación es un activo que aporta a las empresas capacidad de resistencia y fortaleza necesaria para afrontar las adversidades, mejorar la Marca, e incrementar la confianza de su público objetivo y del público en general. Los beneficios de comunicar son incalculables.Desde En Ke Medio Broadcasting señalan los principales:

Incremento de visibilidad: los diferentes medios se hacen mayor eco de las noticias e informaciones. Notoriedad: al informar, se ofrece información y conocimiento de la Marca, productos y servicios y, paralelamente, se constituye una personalidad propia gracias a esa información que marca la esencia y diferencia respecto de la competencia. Confianza y conocimiento del sector: dar a conocer y comunicar permite situarse a la vanguardia, a la vez que refuerza la confianza de los clientes. Prestigio de Marca, mejorando la imagen/reputación: al comunicar, la Marca siempre está presente y visible. Una garantía, sin parangón, de calidad para los clientes. Rentabilidad y beneficios a medio y largo plazo: el mantenimiento de la Marca es símbolo de confianza, transparencia, calidad y saber hacer. Confianza y lealtad reportan notables beneficios. Visión estratégica: el diseño de una estrategia de comunicación integral efectiva, a medio y largo plazo en los diferentes medios, con el objetivo de que el mensaje no sólo llegue a los clientes sino a potenciales clientes y a impulsar unas relaciones eficientes y duraderas. Mayor resiliencia: capacidad de hacer frente a los cambios y afrontar retos y nuevos nichos de mercados con acciones de comunicación. El mensaje cala y permite llegar al público a través de diferentes medios y adaptarse ante nuevos retos, circunstancias adversas o nuevos nichos de mercado. La comunicación empresarial ha de ser continua y dinámica, sus interacciones han de ser constantes en el tiempo para llegar al público objetivo siguiendo una estrategia efectiva, sólida y coherente que genere conocimiento, mayor visibilidad y diferenciación respecto a la competencia. Las empresas, apunta Francisco Trejo, CEO de En Ke Medio Broadcasting, "deben y han de comunicar siempre de manera eficaz, inteligente, transparente y con actitud positiva porque están en juego sus activos más relevantes: su imagen, su Marca, en definitiva, su esencia. La comunicación es imprescindible para que el público objetivo conozca la Marca, la identidad corporativa de la empresa y dar una respuesta social y comprometida de la empresa".

Por último, cabe destacar que la comunicación es un pilar esencial que aporta un notable valor añadido a la empresa, es un intangible a implementar en las estrategias de crecimiento empresarial. "Si no comunicas, no eres visible y, si no eres visible, no existes y pierdes oportunidades de negocio. El silencio es el mayor enemigo de las empresas porque lo que no se comunica no existe. La comunicación es siempre un aliado del crecimiento, desarrollo y éxito empresarial", concluye el CEO de En Ke Medio Broadcasting.

En Ke Medio Broadcasting: Agencia de Comunicación especializada en Comunicación Corporativa, Publicidad, Diseño Gráfico y Producción Audiovisual. Da respuesta a las necesidades de comunicación de sus clientes, trabajando y colaborando con ellos en la elaboración y definición de sus estrategias de comunicación, diseñando y desarrollando los soportes y medios más adecuados para llegar a su público, generar visibilidad y Marca siempre bajo el prisma del compromiso, la calidad, la eficacia, cercanía, colaboración, flexibilidad, el trabajo bien hecho, el talento y la creatividad. Sus principales servicios son: Planes de Comunicación offline/online, Redacción y envíos de Notas de Prensa, Organización de ruedas de prensa, Comunicados de prensa y Convocatorias a medios, Dossier de Prensa, Clipping de Prensa, Generación y Gestión de Contenidos, Compra de Publicidad, Gestión y planificación de entrevistas, Diseño Gráfico.