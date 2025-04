Publicalis publica la versión en inglés del libro 'Tarannà Emprenedor', una mirada amena y accesible al mundo del marketing

Con la publicación de Enterprising Spirit, las teorías y métodos, diseñadas y aplicados en empresas de Cataluña, que se explican, ya pueden darse a conocer en todo el mundo El sello Publicalis, del grupo Profit Editorial, anuncia la publicación de la versión en inglés del libro Tarannà Emprenedor, escrito por el Dr. Lluís Feliu. Tras el éxito de su edición en catalán, publicada en 2023, la editorial y el autor han decidido dar un paso más y traducir la obra para llegar a lectores de todo el mundo.

La versión en inglés, que lleva por título Enterprising Spirit. Another marketing book, but different and for all public, mantiene la esencia original del libro: una introducción al marketing pensada para todos, no solo para profesionales del sector ni para estudiantes de comunicación y marketing. Con un lenguaje cercano y comprensible, la obra invita a repensar la vida desde una óptica marketiniana y a entender el marketing como una herramienta para interpretar el mundo, detectar oportunidades y construir el propio destino.

El autor, el Dr. Lluís Feliu, es empresario y profesor universitario con una amplia trayectoria en la divulgación de métodos y estrategias complejas a públicos muy diversos. En este libro, combina los fundamentos teóricos del marketing con ejemplos prácticos de la vida cotidiana, haciendo que el contenido sea útil, aplicable y atractivo para un público amplio y heterogéneo.

Con la publicación de Enterprising Spirit, las teorías y métodos que se explican ya pueden darse a conocer en todo el mundo. Feliu asegura que "en el libro explico algún caso local, como el futuro de unas posibles selecciones deportivas catalanas que se pueden extrapolar a miles de proyectos internacionales. Este hecho y que algunos alumnos internacionales me pedían una versión en inglés para poder entenderlo mejor, nos han animado a preparar la versión en inglés del libro Tarannà Emprenedor". Con esta versión, el sello Publicalis reafirma su apuesta por una divulgación de calidad, capaz de cruzar fronteras y llegar a nuevos públicos.