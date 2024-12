La gama SUV de Volkswagen cuenta con un nuevo integrante, el Tayron

Volkswagen refuerza su oferta SUV con la llegada del nuevo Tayron. Con un diseño estilizado y robusto, motorizaciones muy eficientes y un completo equipamiento tecnológico de última generación, el Tayron llega para competir en un segmento que ya representa más del 30% del mercado español en 2024.



Este modelo, que se produce en la legendaria factoría alemana de Wolfsburg, supone un avance significativo en la estrategia de electrificación de Volkswagen con sus versiones PHEV. Su llegada complementa una gama de SUV que ya incluye el T-Cross, T-Roc, Taigo, Tiguan y Touareg. El Tayron destaca por ofrecer versiones gasolina con tecnología mild hybrid (eTSI) y variantes híbridas enchufables (eHybrid), capaces de satisfacer las demandas de los clientes que buscan vehículos con etiquetas ECO y CERO.

Este nuevo SUV no es solo un ejemplo de la apuesta de Volkswagen por la movilidad sostenible, sino también un escaparate de diseño y confort. Desde su estética exterior hasta la funcionalidad y practicidad de su amplio habitáculo, este modelo está pensado para satisfacer las necesidades de los conductores más exigentes, y es perfecto tanto para disfrutar en familia como para practicar todo tipo de actividades de ocio y viajes.



Un diseño imponente y un interior con mucho espacio, tecnología y calidad

El nuevo Tayron destaca por un diseño rotundo y moderno, que combina elegancia y deportividad. Todas las versiones vienen de serie con faros delanteros y pilotos traseros de LED; el logotipo de la marca iluminado tanto en la parrilla frontal como en el portón del maletero; llantas de aleación de 18 o 19’’ y barras longitudinales del techo en color plata.

El interior del Tayron ofrece un espacio cuidadosamente diseñado para maximizar el confort y la practicidad. Con una longitud de 4,79 metros, este SUV ofrece un interior muy aprovechable con un gran espacio para hasta siete pasajeros y todo su equipaje. Con las siete plazas desplegadas, el maletero ofrece 345 litros; con la tercera fila abatida, alcanza los 885 litros (705 litros en el eHybrid); y si se abaten también los asientos de la segunda fila, la capacidad total llega hasta los 2.090 litros. El VW Tayron incorpora lo último en tecnología para garantizar una experiencia de conducción segura y conectada. De serie, todos cuentan con el Digital Cockpit Pro con pantalla de 10,25 pulgadas, un sistema de infoentretenimiento Ready4Nav con pantalla táctil de 12,9 pulgadas y App-Connect inalámbrico con compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.



En términos de seguridad, Volkswagen ha equipado al Tayron con asistentes tan avanzados como el Front Assist, que incluye detección de peatones; el Lane Assist, para el mantenimiento de carril; y Side Assist, con asistente de salida de aparcamiento trasero. Estos sistemas se complementan con sensores acústicos de aparcamiento, cámara trasera y control de crucero adaptativo con función Stop & Go.

Tres niveles de equipamiento y una completa gama de motores

El VW Tayron llega con una amplia oferta de motorizaciones que incluyen opciones gasolina, diésel y electrificadas, todas ellas combinadas con el cambio automático DSG de doble embrague y siete relaciones (seis relaciones en el eHybrid). También se puede escoger entre nueve tonos diferentes para la carrocería entre los que destaca el Ultravioleta metalizado, específico para este modelo La gama está compuesta por el 1.5 eTSI de 150 CV, la opción gasolina mild hybrid a 48 voltios con etiqueta ECO; el 2.0 TSI de 204 CV y el 1.5 TSI eHybrid con 204 CV o 272 CV. Este último se asocia a una batería de 25,7 kWh de capacidad bruta (19,7 kWh neta) que le proporciona una autonomía totalmente eléctrica de hasta 123 km según el ciclo de homologación WLTP, lo que le permite beneficiarse de todas las ventajas del plan Moves III (con subvenciones de hasta 7.000 euros al achatarrar un vehículo antiguo) y la etiqueta CERO. La batería de la versión híbrida enchufable se puede recargar en corriente continua a una potencia de 50 kW, lo que permite pasar del 0 al 80% en poco más de 20 minutos.

En cuanto a los diésel, la oferta se compone del eficaz y probado propulsor 2.0 TDI con 150 o 193 CV. Por su parte, las mecánicas 2.0 TSI de 204 CV y el 2.0 TDI de 193 CV se pueden combinar con la tracción integral 4Motion.



El Tayron está disponible en tres acabados: Life, Más y R-Line, cada uno de ellos con una oferta de equipamiento adaptada a las preferencias de diferentes perfiles de cliente. Además del completo equipamiento de fábrica, cada uno de ellos aporta una serie de elementos y sistemas capaces de proporcionar una sofisticada, segura y agradable experiencia de usuario.

La variante Life incluye elementos como las llantas de aleación «Napoli» de 18″ con neumáticos 235/55 R18, paragolpes completos pintados en color de la carrocería, ventanillas laterales traseras y luneta trasera acústicas oscurecidas, sistema de apertura/cierre y función de arranque sin llave, apertura y cierre del maletero eléctrico «Easy & Open» y sistema de aparcamiento semi-automático Park Assist Pro con función remota.

El Tayron Más añade llantas de aleación «Catania» de 19″ con neumáticos 235/50 R19, faros Led Plus con regulación dinámica del alcance de las luces, pilotos traseros IQ.Light 3D Led, pintura metalizada, moldura entre los faros y cavidades de la manilla de las puertas iluminadas e iluminación ambiental de 10 colores.

En lo que respecta a la versión R-Line, cabe destacar el paquete deportivo exterior e interior R-Line, los Faros IQ.Light HD Matrix LED con Dynamic Light Assist (heredados del Touareg y que ofrecen más de 19.200 LED multipíxel por faro), sistema de navegación “Discover” con pantalla de 12,9″, asientos deportivos, iluminación ambiental en 30 colores, asistente de voz con ChatGPT integrado o el interfaz de teléfono «Confort» con función de carga rápida por inducción para 2 smartphones. La llegada de las primeras unidades está prevista para febrero de 2025. El precio de lanzamiento del VW Tayron Life 1.5 eTSI mHEV de 150 CV comienza en 40.600 euros, incluyendo campañas comerciales y bonificación por financiar conVolkswagen Financial Services.

La frase del piloto “No me dobles la potencia, divídeme el peso”.- Jean Ragnotti