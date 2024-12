1.200 personas en riesgo de exclusión social accederán a un itinerario de empleo personalizado gracias a los programas de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Adecco

Con una inversión de 1.800.000 euros, los programas se dirigen a dos segmentos de la población con especiales dificultades de acceso al mercado laboral: los jóvenes menores de 30 años y las personas mayores de 45 La Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid ha concedido una línea de ayuda a la Fundación Adecco para la ejecución de dos programas de inclusión laboral cuyo objetivo fundamental es el de orientar, formar y acompañar a 1.200 personas en riesgo de exclusión en su camino hacia el empleo.

Con una inversión de 1.800.000 euros, dichos programas se dirigen a dos segmentos de la población con especiales dificultades de acceso al mercado laboral: las personas sénior —mayores de 45 años— y los jóvenes menores de 30 años. A menudo, los primeros pierden su trabajo tras mucho tiempo en la misma empresa o se incorporan al mercado laboral tras largos periodos de inactividad, por lo que desconocen cómo abordar la búsqueda de trabajo en el nuevo mercado laboral. A ello se unen prejuicios y estereotipos que les consideran profesionales obsoletos. Por su parte, los jóvenes también afrontan prejuicios que cuestionan su capacidad y/o compromiso y, al no disponer de una dilatada experiencia previa, ven limitadas sus posibilidades de competir en el mercado laboral.

"El desempleo sigue siendo uno de los principales disparadores de exclusión social, exponiendo especialmente a jóvenes y a personas sénior a la pobreza, al aislamiento o a problemas de salud mental. A través de estos programas queremos romper esta espiral de exclusión, ofreciendo herramientas que les permitan acceder a un empleo adaptado a sus circunstancias y nivel de empleabilidad, ya sea a corto, medio o largo plazo. Para lograrlo, implementaremos itinerarios 360º que incluyen orientación laboral, formación en competencias clave, apoyo psicológico o intermediación con empresas, garantizando que cada persona disponga de lo necesario para incorporarse al mercado laboral de forma sostenible en el tiempo", expresa Isabel Pertusa, directora de la Fundación Adecco en Madrid.

20 meses de acompañamiento intensivo

El programa dirigido a jóvenes acompañará a 600 personas menores de 30 años desempleadas y empadronadas en Madrid capital. Por su parte, la iniciativa dirigida a personas sénior apoyará a 600 mayores de 45 años en situación de desempleo, también de Madrid capital, prestando especial atención a quienes se encuentran en situaciones de mayor riesgo de exclusión social.

Ambos programas tendrán una duración de 20 meses, iniciándose en diciembre de 2024 y finalizando en agosto de 2026. En total,se trazarán 1200 itinerarios de empleo 100% individualizados, asignando a cada persona, según su nivel de empleabilidad inicial, un enfoque adaptado a corto, medio o largo plazo.

En todos los casos, las personas beneficiarias participarán en Escuelas de Empleo impartidas por profesionales de la Fundación Adecco y concebidas para preparar a los participantes para una búsqueda de trabajo autónoma, así como para adquirir las competencias transversales que demanda el mercado laboral (trabajo en equipo, habilidades sociales, sensibilización, PRL, digitalización, etc.).De igual modo, las personas que quieran formarse en un puesto de trabajo concreto podrán acceder al catálogo formativo de escuelas de capacitación profesional de la Fundación Adecco. En este marco, se celebrarán diferentes actividades, en colaboración con más de 300 compañías, para que puedan acercarse al mundo empresarial y acelerar su inclusión laboral.

En los itinerarios a medio y largo plazo, las personas beneficiarias podrán acceder a una Escuela de competencias laborales en la que contarán con el apoyo de una red de voluntarios que impartirán talleres en habilidades clave: competencias digitales, de comunicación, etc. Además, en los itinerarios a largo plazo, las personas participantes recibirán formación específica en aquellos sectores, áreas y posiciones que generan más demanda en el actual mercado laboral.

Por último, mediante la Unidad de Apoyo a la Inclusión de la Fundación Adecco, se proporcionará, a los participantes con más dificultades, apoyos materiales (préstamos de ordenadores y/o móviles, etc.), ayudas económicas para la manutención, transporte y estudio, así como soporte psicológico, a través de profesionales especialistas (coaches, terapeutas especializados en violencia de género, etc.).

"Que la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid haya confiado en la Fundación Adecco para el desarrollo de ambos programas proporciona una gran motivación para convertir este respaldo en acciones de alto impacto. Durante estos 20 meses, nos comprometemos a trabajar de manera intensiva e individualizada con cada persona, acompañándola en su camino hacia esa oportunidad laboral que marcará un antes y un después en su vida", concluye Isabel Pertusa.