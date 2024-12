La Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV e ISACA Valencia reúnen a más de 500 estudiantes para formarse en ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, junto a la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV, e ISACA Valencia han reunido a más de 500 estudiantes para una formación en ciberseguridad.



Esta cátedra es parte del convenio entre el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), y la Universitat Politècnica de València, incluida en el programa de Cátedras de Ciberseguridad en España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

El objetivo de este encuentro, orientado a estudiantes de Grados y Ciclos Formativos relacionados con los sistemas de información, ha sido acceder a conocimientos exclusivos de la mano de expertos y destacados profesionales en materia de ciberseguridad con una larga trayectoria.

Durante la inauguración de esta jornada, el director de la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV, Santiago Escobar, que presentó esta cátedra, destacó como uno de sus pilares es la formación especializada. En este sentido, subrayó que “es importante que quienes queréis dedicaros de forma profesional a la ciberseguridad vayáis centrando vuestros esfuerzos en este terreno y que lo hagáis poniendo el foco en la seguridad en la Inteligencia Artificial (IA)”.

La jornada, bajo el lema “Prepárate para trabajar en ciberseguridad”, fue inaugurada por el presidente de ISACA Valencia, Alejandro Aracil que destacó como esta asociación de profesionales, que depende de ISACA internacional, se formó hace 20 años en Valencia sin ánimo de lucro. Su objetivo es promover la formación y ayudar a expandir entre sus miembros los conocimientos y habilidades necesarios en los campos de la auditoría, seguridad de la calidad y control de los sistemas de información.

En la jornada participó el secure architecture team lead & principal product security architect de Red Hat, Florencio Cano, quien explicó la importancia para las compañías de trabajar en AISafety, además de en AISecurity. AISafety es una disciplina que está empezando e intenta evitar que los modelos de IA no recomienden cosas peligrosas, o sesgadas, porque podrían ser inseguras y peligrosas. A diferencia de IASecurity, que habla de la seguridad de una compañía a la hora de ser atacada.

El cibercrimen, la tercera economía mundial

En este encuentro, el tesorero de ISACA Valencia, Carlos López, subrayó el continuo crecimiento del cibercrimen, destacando que, si este fuera una economía, representaría la tercera economía a nivel mundial, después de China y EE.UU. Y explicó la necesidad de profesionales preparados que hay en estos momentos, ya que solo el 6% de los técnicos que se contratan en materia de ciberseguridad están bien preparados. Así como el problema que existe con la brecha de género que está perdiendo al 50% de la fuerza laboral.

Por ello, el perfil más demandado en este sentido es el profesional con experiencia en ciberseguridad, certificaciones y formación técnica, junto a soft skills como pensamiento crítico, trabajo en equipo o comunicación. Y es que, tal y como explicó Carlos López, el 47% de las empresas va a aumentar su presupuesto para 2025 en ciberseguridad.

Necesidad de proactividad en ciberseguridad

Otra de los temas que se abordaron en la jornada, “es la necesidad de ser proactivos en materia de ciberseguridad, y no reactivos, porque una vez ha entrado el ataque, ya tienen los datos y poco se puede hacer entonces”, señaló el también representante de la Cátedra de Ciberseguridad INCIBE-UPV, Josep Molina.

El executive principal security consultant de NCC Group, José Selvi, que explicó la importancia del tamaño del username, recomendó a los estudiantes abrir sus miras y viajar para formarse en materia de ciberseguridad a aquellos países donde se encuentren los mejores proyectos que puedan aportar experiencia a los currículums.

Desde el United Nations International Computing Centre (UNICC), su cybersecurity associate analyst, Carlos Gil, y su incident responder, Héctor Rodríguez, recomendaron la creación de un SOC (Security Operations Center), centro de operaciones de seguridad donde se centraliza la monitorización, detección e investigación de ciberamenazas, ya que el 45% de las empresas carecen de uno de estos centros de forma madura.

Programa de Cátedras de Ciberseguridad en España

INCIBE, dentro del Programa Global de Innovación en Seguridad, tiene como misión particular la elevación de las capacidades y recursos en ciberseguridad, en los ecosistemas académico, empresarial y tecnológico, dirigidos a impulsar las capacidades en ciberseguridad de la sociedad y la economía en general. Esta iniciativa tiene el propósito de disponer de un programa que persiga la promoción y generación del conocimiento y la transferencia del mismo al sector productivo, especialmente estableciendo sinergias entre los ámbitos sociales y económicos de la ciberseguridad. Con el objetivo de desarrollar este propósito se lanzó el pasado 1 de diciembre de 2022 la invitación pública para la colaboración en la promoción de cátedras de ciberseguridad en España.

Las iniciativas y actuaciones del programa de Cátedras de Ciberseguridad en España se engloban dentro del Programa Global de Innovación en Seguridad, contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, PYMES y profesionales e impulso del sector. Actúa especialmente en tres de los seis aspectos claves de la industria recogidos en el hito 245 del PRTR: impulsar la industria nacional de la ciberseguridad para el surgimiento, crecimiento y desarrollo de empresas en este sector; desarrollar soluciones y servicios de alto valor añadido en el ámbito de la ciberseguridad; y formar y desarrollar talentos especializados en el ámbito de la ciberseguridad.