Nicolas Ploquin, nuevo CEO de Mercurius Health Group

Con más de 20 años de experiencia en el sector sanitario, el nuevo CEO busca consolidar a MercuriusHealth como líder europeo en radioterapia y medicina nuclear, promoviendo tratamientos personalizados y tecnología de vanguardia Mercurius Health, uno de los principales operadores de radioterapia y medicina nuclear en Europa para hospitales y centros oncológicos, inaugura una nueva etapa con el nombramiento de Nicolas Ploquin como su nuevo CEO hace tres meses.

Tras su carrera global en Unilabs y Johnson & Johnson, entre otras empresas líderes en el sector sanitario, Nicolas Ploquin asume este desafío con el objetivo de impulsar el crecimiento, la innovación y la excelencia en el sector salud. Con más de 20 años de experiencia en equipamientos médicos y gestión sanitaria, el nuevo CEO de Mercurius Health se propone liderar la transformación de la empresa hacia la innovación, la eficiencia operativa y el avance tecnológico, garantizando su posición a la vanguardia del tratamiento oncológico y brindado los mejores tratamientos a todos los pacientes en Europa.

"Me apasiona mejorar los resultados de los pacientes y promover alianzas que permitan tratamientos de última generación en la industria. Mi filosofía de liderazgo se centra en la colaboración, la sostenibilidad y la mejora continua, capacitando a nuestros equipos para ofrecer la máxima calidad de atención y servicios a nuestros clientes y pacientes. El equipo de Mercurius cuenta con un conocimiento único y extenso de la industria y el mercado, y estoy entusiasmado por poder contribuir a su desarrollo. Con el envejecimiento de la población en Europa y la innovación médica que permite la personalización del tratamiento, tenemos la misión de llevar diagnósticos y tratamientos de primera clase a todos los pacientes con cáncer en Europa. Yo mismo he sido paciente y esta misión resuena en mí y me da una fuerza arrolladora cada día", comentó Nicolas Ploquin al asumir su nuevo cargo.

El grupo da la bienvenida a su nuevo CEO y confía en que, con su probada trayectoria impulsando el crecimiento y su pasión por la innovación en el cuidado del paciente, Nicolas Ploquin está preparado para llevar a Mercurius Health Group hacia su próxima fase de desarrollo.

Mercurius Health, compañía líder en radioterapia y medicina nuclear, desarrolla desde hace años, una amplia actividad en España. La compañía ha puesto en marcha IRCA, el Instituto de Radiocirugía Avanzada especializado en Radiocirugía con la innovadora tecnología de ZAP-X y sede en el Hospital Viamed Santa Elena de Madrid (https://www.irca-radiocirugia.com/). Además, gestiona los 6 centros de CADPET, red de medicina nuclear en nuestro país. Asimismo, ha firmado sendos acuerdos con el Hospital San Juan de Dios de Tenerife y con el Hospital Viamed Tarragona para incorporar y gestionar en cada uno de ellos una unidad de oncología integral con la tecnología más avanzada y el equipamiento de última generación para el tratamiento oncológico.

Mercurius Health, fundada en Portugal en 1988, cuenta con oficinas corporativas principales en Madrid y Lisboa, pero también con sedes en Málaga, Bonn y Londres.

Acerca de Mercurius Health Group

Mercurius Health Group es uno de los principales proveedores europeos de soluciones oncológicas avanzadas, especializado en radioterapia y medicina nuclear para hospitales y centros oncológicos. Desarrollan, gestionan y dan soporte a centros en más de 15 ubicaciones y actualmente están presentes en España, Alemania, Portugal y el Reino Unido, y prestan servicios en toda Europa.

Con más de 25 años de experiencia, son un equipo altamente especializado con experiencia en una amplia gama de equipos y prácticas de radioterapia y medicina nuclear, así como en la construcción y gestión de instalaciones oncológicas. Se centran en asociaciones estratégicas con instituciones sanitarias para ofrecer tratamientos de vanguardia a sus pacientes oncológicos. Sus soluciones implican la gestión del proyecto completo para el desarrollo de nuevos servicios o la instalación de nuevos equipos, desde el diseño, la selección de equipos y la adquisición, pasando por la ejecución del proyecto, las operaciones y la financiación.

El Grupo Mercurius Health gestiona sus propios centros, como WEGE Klinik (antes Robert Janker Klinik), un renombrado hospital oncológico de Bonn (Alemania), así como CADPET, una red de medicina nuclear en España. Esto permite a los equipos clínicos, técnicos y de gestión estar siempre al día de las últimas mejoras en proyectos tangibles reales.