Fútbol Emotion abre su cuarta tienda en Madrid, en el centro comercial La Vaguada

La nueva tienda de Fútbol Emotion abre sus puertas el próximo 19 de diciembre En su apuesta por seguir creciendo y acercarse aún más a los aficionados al fútbol, Fútbol Emotion, líder en el sur de Europa en la venta especializada de material deportivo para este deporte, inaugurará el próximo jueves 19 de diciembre su cuarta tienda en la Comunidad de Madrid.

El escenario elegido para esta nueva apertura es el emblemático centro comercial La Vaguada. Este reconocido complejo comercial, ubicado en pleno corazón del Barrio del Pilar, destaca por ser un punto de encuentro clave para miles de residentes y visitantes. Su variada oferta lo convierte en un lugar privilegiado, atrayendo un flujo constante de potenciales clientes. Esta nueva tienda de casi 700 metros cuadrados será clave para consolidar la presencia de Fútbol Emotion en la capital española y acercar su oferta a una comunidad diversa y activa.

La nueva tienda de Fútbol Emotion en La Vaguada se presenta como un espacio diseñado para satisfacer las necesidades de los apasionados al fútbol, apostando por la máxima especialización en producto y servicio. Este innovador concepto incluye mobiliario desarrollado por el propio equipo de la compañía, áreas más amplias, una estética visual impactante y un enfoque renovado en la experiencia omnicanal.

Con esta apertura, Fútbol Emotion eleva su propuesta omnicanal a un nuevo nivel, reafirmando su compromiso estratégico de integrar la tienda física con las ventajas del comercio online. Entre las opciones destacadas, los clientes podrán solicitar productos no disponibles en stock desde la tienda y recibirlos cómodamente en su domicilio al día siguiente, consolidando así una experiencia de compra ágil y personalizada.

19 de diciembre, evento de apertura

La fiesta del fútbol llega a Madrid con la inauguración de la nueva tienda Fútbol Emotion en el centro comercial La Vaguada. Este emocionante día estará lleno de sorpresas y actividades para celebrar con todos los aficionados al deporte rey.

Los 100 primeros visitantes tendrán un balón de fútbol totalmente gratis, así que es importante llegar muy temprando. Además, quienes realicen compras superiores a 75 € recibirán un regalo seguro, y durante toda la jornada será posible participar en el sorteo de 300 € en productos de la tienda.

En esta tienda será posible vivir una experiencia única en un espacio diseñado especialmente para los amantes del fútbol, con promociones exclusivas y un ambiente de celebración que no hay que perderse.

Sobre Fútbol Emotion

Fútbol Emotion es una empresa aragonesa nacida en el año 2001 que lidera la venta omnicanal especializada en material de fútbol en el sur de Europa. En la actualidad cuenta con 25 tiendas físicas en España, Italia y Portugal y un e-commerce que envía a todo el mundo. En Fútbol Emotion además de encontrar las últimas novedades en botas de fútbol, zapatillas de fútbol sala, camisetas oficiales de equipos locales, nacionales e internacionales, guantes de portero, equipaciones de training, ropa de moda para vestir fuera del campo, prendas de las marcas más top del mercado, accesorios de entrenamiento etc. el cliente podrá vivir el fútbol a otro nivel disfrutando de las experiencias que ofrece cada uno de los exclusivos rincones especializados de la tienda dedicados a hacer las delicias de cualquier aficionado al fútbol.

Cuentan además con millones de seguidores en redes sociales (más de 1.4 millones de suscriptores únicamente en su canal de YouTube), aportando valor más allá de la venta y creando una comunidad en torno al fútbol y las necesidades del futbolista a otro nivel. Además, la compañía cuenta con un servicio de distribución de equipaciones para clubes profesionales y no profesionales a través del cual visten a más de 300 clubes nacionales e internacionales.