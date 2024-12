Sto Ibérica y Cosentino firman una alianza estratégica para impulsar soluciones innovadoras de aislamiento térmico y acabados de fachada

El acuerdo de Sto y Cosentino tiene como objetivo promover soluciones integradas que no solo mejoren la eficiencia energética de los edificios, sino que también contribuyan a un diseño arquitectónico atractivo y duradero Sto Ibérica, compañía especializada en la fabricación y comercialización de sistemas constructivos, y Cosentino, empresa especializada en la producción y distribución de superficies innovadoras y sostenibles, firman un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar conjuntamente soluciones arquitectónicas de calidad que combinen la máxima eficiencia energética con un diseño estético excepcional.

Para ello, ambas compañías llevarán a cabo una serie de eventos informativos dirigidos a estudios de arquitectura en diversas regiones de España, donde acercarán a estos profesionales las ventajas técnicas y estéticas de combinar los sistemas de aislamiento térmico exterior (StoTherm) y fachada ventilada (StoVentec) de Sto con los acabados Dekton de Cosentino. Durante estas sesiones, tratarán de promover la importancia de contar con soluciones de alto rendimiento, proponiendo la combinación de los sistemas de aislamiento y de superficies de fachada y su integración en proyectos arquitectónicos clave.

"El sector de la construcción y la arquitectura está inmerso en una transformación hacia soluciones más sostenibles, eficientes y de alta calidad. Esta colaboración con Cosentino es un claro ejemplo de cómo las sinergias entre empresas líderes pueden acelerar este cambio. En un contexto donde los edificios deben cumplir con estándares cada vez más exigentes de sostenibilidad, eficiencia energética y diseño innovador, este acuerdo tiene como objetivo ofrecer a los profesionales de la arquitectura una solución integral que responda a los retos actuales y anticipe las necesidades del futuro", indica José Almagro, de Sto Ibérica.

El primer evento de presentación de esta alianza tuvo lugar hace unos días en las instalaciones de CODENOR Bizkaina de Rehabilitaciones, en Leioa (Bizkaia), con la participación de 12 estudios de arquitectura destacados. La jornada incluyó presentaciones técnicas y posibilidades estéticas.

A partir de enero de 2025, Sto y Cosentino realizarán eventos similares en regiones de la zona norte de España, como Cantabria, Asturias, Gipuzkoa, Galicia, Navarra, La Rioja y Castilla-León.

Sto Therm, StoVentec y Dekton, innovación técnica y estética para la arquitectura del futuro

Los sistemas Sto y los acabados Dekton de Cosentino se unen para ofrecer soluciones eficientes y estéticas que responden a las necesidades actuales de la arquitectura.

StoTherm es un sistema de aislamiento térmico exterior (SATE), diseñado para ofrecer una eficiencia energética sobresaliente y una protección óptima para fachadas. Es una solución versátil, adecuada tanto para la rehabilitación de edificios existentes como para proyectos de nueva construcción. Su alta durabilidad y resistencia frente a las inclemencias del tiempo lo posicionan como una opción clave para mejorar la sostenibilidad y prolongar la vida útil de las edificaciones. Su primer prototipo data de 1965 y, en todos estos años, ha sufrido una actualización constante para adaptarse a las necesidades del sector. En total, integra nueve sistemas diferentes: StoTherm Classic, StoTherm Classic S1, StoTherm Vario, StoTherm AimS, StoTherm Mineral, StoTherm Wood, StoTherm Cell, StoTherm Resol y StoTherm PIR.

Por su parte, StoVentec es un sistema de fachada ventilada que incluye una capa de ventilación entre el aislamiento y el revestimiento exterior, permitiendo una óptima circulación de aire. Este diseño mejora significativamente la protección frente a la humedad y contribuye al confort térmico interior, aumentando la eficiencia energética del edificio. Además, reduce el riesgo de condensaciones y prolonga la vida útil de los edificios, lo que lo convierte en una solución sostenible y duradera para las fachadas. Esta solución abarca ocho tipologías de sistemas en total: StoVentec R, StoVEntec Ceramic Compact, StoVentec Ceramic Extruded, StoVentec Ceramic Slim, StoVentec Photovoltaics Inlay, StoVentec Glass, StoVentec C y StoVentec G.

Respecto a los acabados de Cosentino, Dekton, se trata de una superficie ultracompacta e innovadora que fusiona la estética de la piedra natural con tecnología avanzada. Es una opción ideal para aplicaciones exteriores, como fachadas, gracias a su resistencia a las inclemencias del tiempo, rayaduras y manchas. Está hecho con materias primas avanzadas y ofrece acabados variados que inspiran creatividad sin perder durabilidad ni sostenibilidad. Su resistencia al impacto y a condiciones extremas lo hace ideal para proyectos de alto rendimiento. Además, al ser 100% reciclable, refuerza los principios sostenibles de Cosentino y Sto, garantizando que los proyectos no solo sean visualmente impactantes, sino también respetuosos con el medio ambiente.