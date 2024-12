El Betis Futsal no pierde comba (6-2)

El Betis Futsal se ha impuesto esta tarde a O Parrulo Ferrol y sigue metido dentro del grupo de equipos que se disputan los puestos de honor en Segunda División. Los de André Broncanelo sufrieron bastante más de lo que dicta el 6-2 final, pero al final lograron un cómodo triunfo con el que los -pocos- que acudieron a Amate se han marchado bien contentos.



Porque las cosas no fueron fáciles ni mucho menos para el Betis. Los locales sufrieron en la primera mitad y en buena parte de la segunda para abrir la lata ferrolana, que se mantuvo bastante cerrada hasta que se enfiló el tramo decisivo del partido.

De inicio hubo no demasiada acción, con el Betis intentando mandar en el juego pero acercándose poco a la portería de Aguayo. Y quien sí acertó fue O Parrulo, que en su primera acción clara ante la portería bética se adelantó con un golazo, tras maniobra de manual de pívot, de un ex bético, Gonzalo Santa Cruz (0-1, min 5).

El Betis no podía con el entramado de O Parrulo, y tan solo pudo empatar gracias a un autogol de Orzáez, que desvió hacia su portería un disparo de Cristian Povea (1-1, min 16). Ello sirvió para que el tramo previo al descanso se animase, y así primero los árbitros obviaron una mano bastanre clara dentro del área de un jugador gallego, y después Orzáez estrelló en el larguero una falta directa, segundos antes del intermedio.

6 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Dickson, Lin, Rafa López, Álex García -cinco inicial- Cristian Povea, Henrique, Pablo Otero, Charly, Ismael y Raúl S. 2 - O PARRULO FERROL FS: Aguayo, Rumbo, Morgato, Nico Rosa, Orzáez -cinco inicial- Montes, Novoa, G. Santa Cruz, Turbi, Domingos y Keita. ÁRBITROS: Javier Andreo Martínez y Cristian Reig Miralles. Amarillas a los béticos Ismael y Charly; y a los visitantes Montes, Novoa, Santa Cruz, Turbi y Orzáez. Además fueron amonestados los dos entrenadores principales, André Broncanelo y Gerard Casas, además del segundo técnico ferrolano y el utillero bético. GOLES: 0-1: Santa Cruz (min 5); 1-1: Orzáez, pp (min 16); 1-2: Rosa, de penalti (min 22); 2-2: Dickson (min 29); 3-2: Ismael (min 32); 4-2: Henrique (min 33); 5-2: Rafa López (min 37); 6-2: Charly (min 40). INCIDENCIAS: 13ª jornada de Segunda División. Pabellón Amate (Sevilla)