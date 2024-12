Para la mitad de los españoles, 2024 ha sido un mal año para ellos y su familia, pero aún peor para España

El año que está a punto de finalizar ha estado marcado por cambios económicos, emergencias medioambientales y tensiones geopolíticas en muchas partes del mundo. Para saber cómo se ha vivido todo esto por parte de la sociedad, Ipsos publica, un año más, su informe ‘Predictions 2025’ en el que analiza el balance que la población de 31 países hacen de los últimos doce meses, y revelan qué esperan del próximo en materia de economía, seguridad y medioambiente, entre otros.

En España, no se aprecian grandes cambios en cómo la ciudadanía ha vivido este año frente al anterior, así, el porcentaje de población que cree que ha sido un mal año para el país se mantiene igual (68%). A la hora de calificar el 2024 a nivel personal y familiar, los españoles se muestran muy divididos, para una mitad ha sido un mal año (48%) y para la otra mitad no considera que lo haya sido (52%)

Aspiramos a un 2025 mejor en térmicos económicos

La bajada de las tasas de inflación en muchos países del mundo y la reducción de los tipos de interés todavía no se ven muy reflejados en las finanzas de las personas de a pie, sin embargo, parece que se vislumbra una percepción un poco más optimista de la situación. A la hora de opinar sobre una posible subida de precios, en España, desciende 5 puntos el porcentaje de ciudadanos que creen que la vida seguirá encareciéndose, aunque, sigue siendo la mayoría los que piensa que así será (79%). Igualmente, la mayoría (68%) sigue opinando que la inflación seguirá subiendo, aunque son cuatro puntos menos que en 2023. Donde se registra un optimismo más acentuado es a la hora de opinar sobre una posible nueva subida de las tasas de interés, una percepción compartida por el 56%, pero que desciende en 16 puntos.

Otras predicciones para 2025

Habrá más fenómenos atmosféricos extremos

Lamentablemente en España hemos experimentado recientemente en primera persona las consecuencias del cambio climático en forma de fenómenos meteorológicos extremos, por lo que no es de extrañar que un 74% de la población piense que el año que viene se darán más fenómenos de este tipo.

La inmigración seguirá aumentando

La inmigración se ha convertido en un tema central en muchos países, sobre todo en aquellos que son tanto receptores como emisores de inmigrantes. El debate sobre estos movimientos ha sido especialmente destacado en España, algo que se refleja en este estudio, donde los españoles se sitúan como lo segundos del mundo que más creen que la llegada de inmigrantes seguirá aumentando en 2025 (80%). Muy por debajo de la media global (67%), y solo a 4 puntos de Turquía, que lidera la lista mundial.

La Inteligencia Artificial sigue generando recelo

El impacto de la tecnología en nuestras vidas, tanto personal como profesional, es un tema de debate en todos los foros y a todos los niveles. Sin embargo, parece que la población sigue percibiendo estos avances como una amenaza. Es el caso de España, donde hay mucha más gente que cree que la inteligencia artificial provocará pérdida de puestos de trabajo (62%) frente a los que piensan que crearán nuevos puestos (38%)

La brecha salarial seguirá dividiendo a la población

La diferencia de salarios entre hombres y mujeres seguirá marcando a la sociedad en 2025, aunque este año, un 50% de españoles (3 puntos más que el año pasado) cree que el próximo año podría ser el momento en el que las mujeres cobren lo mismo que los hombres por realizar el mismo trabajo.

La ciencia encontrará una cura para el cáncer

Pase lo que pase en el mundo, la salud seguirá siendo lo más importante para la sociedad. Sabemos que el cáncer es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la sociedad a nivel sanitario, y conseguir una cura es un objetivo para los científicos de todos los países y un deseo para toda la población mundial. Así, a nivel global, de media, un 40% piensa que en 2025 se encontrará una cura para el cáncer, un porcentaje que en España se sitúa en un 34%, siendo el tercer país europeo más optimista, compartiendo porcentaje con Italia, y por detrás de Rumanía (44%), y Suiza (37%).

Se prohibirá a los menores de 14 años usar las redes sociales

Recientemente ha sido Australia el primer país en anunciar que prohibirá el acceso a estas plataformas a niños menores de 16 años. Quizá este sea un camino que deban transitar el resto de países durante los próximo 12 meses, así lo cree un 28% de media global, y un 31% de españoles. Siendo de nuevo España el tercer país europeo con más población que cree que esto sucederá en 2025, por detrás de Italia e Irlanda, ambas con un 32%.

La semana laboral de 4 días se hará de rogar

La reducción de la semana laboral a cuatro días ha sido uno de los grandes debates de este año, pero parece que todavía hay incredulidad en su llegada efectiva a nuestras vidas, así lo demuestra el 52% de españoles que cree que 2025 no será el año en el que esto suceda. No obstante, junto con Irlanda (38%), España es de los países europeos que más esperanza muestra en este aspecto.

Se usarán armas nucleares en algún conflicto armado

Las guerras que estamos presenciando actualmente y los enfrentamientos entre potencias nucleares han avivado el fantasma de la bomba atómica, y así se refleja en la opinión de los ciudadanos. Un impactante 49%, de media, de población global cree que este tipo de armas serán usadas en 2025. Un dato que desciende hasta el 41% en España, pero que sigue siendo un dato muy destacado.