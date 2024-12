​El Ateneo de Madrid acoge la exposición 'Melting Humanity', del fotógrafo Will Corvara

El reconocido fotógrafo Will Corvara llega al Ateneo de Madrid con Melting Humanity, una serie de 19 obras que capturan la transformación de la humanidad en un mundo en constante cambio. La exposición estará abierta al público, de forma gratuita, hasta el 27 de diciembre.



El concepto de la exposición comisariada por Nuria Segovia

Melting Humanity representa la disolución de las estructuras sociales tal como las conocemos, abordando la fragilidad de la existencia en un entorno marcado por la incertidumbre y el individualismo.

En cada obra, los cuerpos humanos, fusionados con pintura fresca, se convierten en lienzos vivos. Las formas fluidas y las sombras evocan un mundo que redefine constantemente sus límites y relaciones.

Según Corvara, estas fotografías son una invitación a la reflexión profunda: “Mi intención es que el observador se detenga ante la obra y se haga preguntas cuyas respuestas no sean inmediatas. Quiero que, una vez llegue a su conclusión, transforme la manera de interactuar con aquello que históricamente ha ignorado”.

La exposición cuenta con la curaduría de Nuria Segovia, quien destaca el poder estético y crítico de las piezas, logrando un equilibrio entre la belleza visual y el mensaje social.

Sobre Will Corvara

Con una trayectoria que abarca desde el diseño y la producción cinematográfica hasta la fotografía artística, Will Corvara se ha consolidado como un maestro del claroscuro. Sus obras, descritas como “poesía fotográfica” por expertos como Luis Perez Velarde, el comisario del Museo Sorolla, reflejan una sensibilidad única, influenciada por su biografía y su mirada introspectiva.

En palabras del propio Corvara: “Mis fotografías son un reflejo de mi filosofía de vida: encontrar la atención plena y serenidad en medio del caos”.

Will Corvara, representa al elenco de artistas madrileños de la generación de los ochenta con raigambre artístico por herencia familiar, dominantes en los diferentes lenguajes artísticos así como poseedores de una heterogénea colección de piezas que representan la universalidad del arte a lo largo de la historia.

Will Corvara, posee un estilo muy reconocible, donde la poesía visual marca la nota predominante en su estética fotografía, inspirada en la pintura barroca francesa del siglo XVII, y en artistas como Caravaggio o Vermeer, retratando la imagen al natural e iluminando dramáticamente, mediante el juego de los primeros planos como si de un claroscuro se tratase. Así, se concentra en la esencia, en la supremacía del ser y su estado natural.

El bagaje profesional de Corvara le ha permitido compartir su experiencia en una extensa relación de instituciones como el Museo Insular de Bellas Artes de La Palma, Hotel Hacienda de Abajo, en La Palma, Baobab Suites, en Tenerife, Hotel Mencey, en Tenerife, así como instituciones educativas, como la Universidad de La Laguna y de investigación fotográfica, nacionales e internacionales, así como en universidades como la Universidad de Alcalá o la Universidad de Harvard en EEUU.

Lugar: Ateneo de Madrid C/ Prado 21 Fechas: Del 12 al 27 de diciembre de 2024 Horario: Miércoles a Domingo no festivos, de 17:00 a 21:00 Entrada: Gratuita