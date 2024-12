Club de Golf Olivar de la Hinojosa; Una joya en el corazón de Madrid

En el vibrante entorno de Madrid, frente al emblemático recinto de Ifema y junto al parque Juan Carlos I, se encuentra un lugar donde el deporte, la naturaleza y la sostenibilidad convergen: el Club de Golf Olivar de la Hinojosa. Este campo de golf público no es solo un espacio para practicar el swing, sino un emblema de la transformación urbana, invitando a la desconexión y al disfrute de un entorno único que inspira tanto a aficionados como a expertos.

Historia de una transformación La historia del Olivar de la Hinojosa comienza en 1996 bajo la visión de Joaquín Molpeceres, presidente de Desprosa. En un acto de rehabilitación ambiental, lo que era un antiguo vertedero se transformó en un oasis verde gracias a la plantación de más de 2.000 árboles y la creación de lagos que embellecen el paisaje. Este club se ha convertido en un refugio para la fauna local y un ejemplo vivo de cómo la sostenibilidad puede integrarse al corazón de una gran ciudad.

Instalaciones para todos los gustos Campos de Golf El Club de Golf Olivar de la Hinojosa es una experiencia para todos. Desde el desafiante campo principal de 18 hoyos, que exige precisión en cada golpe con greens protegidos por búnkers y agua, hasta el amigable recorrido de 9 hoyos ideal para quienes dan sus primeros pasos en el golf. Además, el campo de Pitch & Putt ofrece una opción más relajada para perfeccionar la técnica en un ambiente cercano y accesible.

El campo de prácticas, con 44 puestos iluminados, está equipado con tecnología Top-Tracer que permite a los jugadores analizar cada golpe de manera profesional. Es un espacio accesible para todos los niveles, desde principiantes hasta jugadores experimentados.

Más allá del Golf La experiencia en el Olivar de la Hinojosa va más allá del golf. El club ofrece un conjunto de instalaciones complementarias que aseguran un día perfecto. Desde pistas de tenis y pádel hasta una sala de fitness y gimnasio, cada espacio está diseñado para promover un estilo de vida activo y saludable. Después de una sesión deportiva, la terraza Olivar Lounge invita a disfrutar de una bebida refrescante mientras se contempla la majestuosidad del campo.

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa también destaca por su zona de raquetas, que incluye pistas de tenis y pistas de pádel cubierto y al aire libre diseñadas para todos los niveles de juego. La escuela de tenis y de pádel de Golf Olivar de la Hinojosa destaca por su excelencia, dirigida por profesionales titulados por la Real Federación Española de Tenis. Su objetivo principal es ofrecer a los alumnos no solo un entrenamiento deportivo de alto nivel, sino también una formación académica excepcional.

La prestigiosa Escuela de Golf del club acoge a más de 2.000 alumnos cada año. Niños y adultos pueden aprender y perfeccionar su juego, guiados por profesionales de alto nivel. Además, la escuela de tenis y pádel, liderada por figuras como María Silvela Mendizábal, ofrece una experiencia formativa única.

Cursos y actividades La escuela está diseñada para cubrir las necesidades de amantes del deporte de todas las edades y niveles. Entre las opciones ofrecidas se encuentran:

Cursos trimestrales: Disponibles tanto para adultos como para niños.

Clases particulares: Diseñadas para un aprendizaje personalizado.

Cursos de formación específicos: Adaptados a objetivos concretos, como competición o mejora técnica.

Un proyecto a largo plazo El objetivo principal de las escuelas de Golf Olivar de la Hinojosa es fomentar un estilo de vida saludable y construir un proyecto a largo plazo centrado en el deporte y la educación. La metodología utilizada no se limita a la técnica, sino que también busca:

Aumentar la confianza del alumno.

Enseñar el valor del trabajo duro.

Transmitir el significado del sacrificio y la perseverancia.

El club también cuenta con instalaciones complementarias que promueven un estilo de vida activo:

Área de Pilates Reformer y Wellness: Un nuevo centro de 600 metros diseñado para aquellos que desean mantener una rutina completa de ejercicios. El centro ofrece una variedad de clases, incluyendo pilates en máquinas Reformer, entrenamiento funcional, hipopresivos y pilates fusión. Además, proporciona servicios adicionales como coaching de salud y asesoramiento nutricional, adaptándose a las necesidades individuales de cada cliente.

Terraza Olivar Lounge: Un lugar perfecto para relajarse con una bebida mientras se disfruta de las vistas al campo. La propuesta culinaria de la terraza Olivar Lounge viene de la mano del grupo de restauración Sabores más que Golf. Desde tapas creativas hasta platos principales elaborados con ingredientes de primera calidad, cada bocado es un homenaje al sabor. Además, su carta de cócteles y su bodega es el complemento perfecto para disfrutar de una velada inolvidable.

Sostenibilidad en cada detalle El compromiso del Olivar de la Hinojosa con el medio ambiente se refleja en iniciativas como el uso de agua regenerada para el riego, la instalación de paneles solares y los puntos de recarga para vehículos eléctricos. Los lagos del club no solo embellecen el entorno, sino que también actúan como hábitats naturales para diversas especies.

La ubicación privilegiada del club, a pocos pasos de una estación de metro y con tarifas ajustadas, lo convierte en un espacio accesible para todos. Desde jugadores experimentados hasta quienes desean iniciarse en el golf, el Olivar de la Hinojosa ofrece una experiencia única.

El Club de Golf Olivar de la Hinojosa no solo es uno de los mejores campos de golf de Madrid, sino también un espacio donde la sostenibilidad, el deporte y la comunidad se unen. Su compromiso con el medio ambiente, su amplia oferta de instalaciones y actividades, y su enfoque inclusivo lo convierten en una joya que merece ser descubierta.