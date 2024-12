Tendencias deco 2025 a través de ciudades europeas: las propuestas de la firma Schmidt

Sin duda, las tendencias en el sector decoración ayudan a encontrar la inspiración necesaria para crear un hogar de una manera mucho más estética y acorde a los gustos de cada uno. En esta ocasión, la firma francesa Schmidt, con una visión única del Home Design, ha creado ambientes para los diferentes espacios de la casa, inspirados en distintas ciudades de Europa, y que integran las principales tendencias de 2025 Rome, modernidad y elegancia a partes iguales Los espacios abiertos siguen causando furor y, en este sentido, la firma Schmidt es un auténtico experto para crear ambientes que permiten que las ideas confluyan sin que por ello el espacio se vea afectado.

Jeremy Ligier, diseñador de Schmidt y del ambiente Rome, indica "las viviendas flexibles siguen ganando adeptos y es que, la creciente modalidad del teletrabajo conlleva la necesidad de tener espacios donde compartir con otras personas ideas. Además, también son una gran opción si se cuenta con áreas de tamaño reducido". Por ello, cada vez es más habitual desarrollar espacios conectados o distribuciones abiertas como, por ejemplo, las llamadas cocinas con office.

Lo más importante es que, aunque se apueste por zonas abiertas, la capacidad de almacenaje no se vea afectada. Para ello, Schmidt propone que los tabiques de separación entre estancias puedan ser aprovechados con estanterías, como en este caso.

Stokholm, tonos neutros para un plus de delicadeza En 2025 la decoración hará una apuesta fuerte por ambientes con esencia soft y delicada. En este aspecto, desde Schmidt indican "los tonos neutros como beige, gris topo o crema serán algunos de los protagonistas por su naturalidad y facilidad para combinarse".

Islas multifunción: Copenhague y Liverpool Las islas han dejado de ser tendencia para convertirse en un must de cualquier cocina moderna. Sus diseños y la multifuncionalidad que brindan las hacen perfectas para convertirse en el centro neurálgico del hogar. Permiten trabajar en ellas, cocinar o preparar una merienda para toda la familia. Además, la firma Schmidt las convierte también en espacios de almacenaje.

"Elegir la isla adecuada es fundamental, especialmente si se dispone de un único espacio que combine cocina, salón y comedor. Este elemento no solo aporta estilo, sino que también se puede utilizar para definir las distintas zonas de la estancia" indica Jeremy Ligier, diseñador de Schmidt.

Séville, simplicidad y lujo discreto Esta temporada el minimalismo se reinventa para dar a luz su lado más sofisticado. Ya no se busca solamente eliminar el ruido visual innecesario, también es imprescindible crear ambientes que irradien elegancia y exclusividad a través de materiales de alta calidad como el mármol, el acero inoxidable y los acabados mates. La prioridad es combinar funcionalidad y diseño.

Tendencia ‘In & Out’: Nice, Biarritz y Antibes No es sorpresa que, cada vez más, la decoración está adoptando un carácter creciente hacia lo natural. Esto se puede observar en la tendencia In & Out, que se basa en fundir el espacio interior de casa con el exterior, difuminando los límites de cada una de estas áreas. Para lograrlo, uno de los métodos más populares es el papel pintado con estampados orgánicos que recuerdan a texturas de la naturaleza.

"Para el vestidor Biarritz, se opta por un ambiente vegetal, fresco y colorido a través de la decoración estampada Watercolour Green, combinada con los colores Mossa y Alabama. En este vestidor bajo pendiente hay numerosos accesorios de almacenamiento de lo más prácticos para el día a día. Las vitrinas son una tendencia fuerte, más prácticas que una balda, y permiten almacenar con estilo y a la vista" explica su diseñadora de Schmidt, Léa Englender.

La zona de trabajo Antibes de la firma Schmidt con su estructura de tablero de partículas 100 % reciclados y color Twist combinado con el color Mossa de los frentes del tablero es otro ejemplo de esta tendencia y de la sostenibilidad por la que apuesta la marca en todos los materiales que ofrece.

Un toque de textura a los ambientes: La Ciotat No es que las superficies lisas ya no se lleven, pero sí cada vez está más en auge la combinación de acabados que texturicen los ambientes. Este efecto se puede conseguir a través de muebles que, además de decorar un espacio, sirvan como espacios de almacenaje.