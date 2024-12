Solo dos de cada diez españoles se plantea la compra de un vehículo a corto plazo

Northgate Renting Flexible desvela en un nuevo estudio sobre Movilidad que el 78,5% de los encuestados no se compraría un coche a corto plazo. El 72% de los encuestados considera que existen alternativas más flexibles y accesibles para su movilidad personal frente al coche en propiedad En términos de movilidad, los usuarios particulares siguen prefiriendo el vehículo para sus desplazamientos frente al transporte público u otro tipo de modalidades como la bicicleta, el patinete eléctrico, el taxi o VTC. Sin embargo, las necesidades de los conductores están cambiando y, con ello, los hábitos de consumo, donde se observa cómo los ciudadanos buscan nuevas fórmulas para adaptarse a los nuevos escenarios que se plantean en la sociedad hoy en día. De hecho, la última Encuesta de Movilidad llevada a cabo por la compañía Northgate Renting Flexible, demuestra un cambio de paradigma en las preferencias de movilidad de los españoles. Y es que el 78,5% de los encuestados no se compraría un coche a corto plazo. La razón principal de esta decisión, revela esta encuesta, es principalmente el gasto económico tan importante que supondría en estos momentos. Solo un 6,7% de los usuarios encuestados, estaría dispuesto a comprar un vehículo en los próximos meses.

Los españoles prefieren flexibilidad en su movilidad a nivel particular

Este estudio ratifica esta tendencia con un dato revelador: el 72% de los encuestados consideran que hay alternativas más flexibles y accesibles para su movilidad personal frente a la necesidad de tener que comprar uno nuevo. De hecho, el 40 % de los encuestados cree que en un futuro disminuirá el coche en propiedad, y la razón que señala el 80 % de ellos es que creen que existen alternativas más flexibles y accesibles para tener un vehículo que no sea en propiedad. Como dato adicional, esta creencia es mayor entre los hombres, que en un 42,8% opinan que el coche en propiedad disminuirá a futuro; y a nivel geográfico, en País Vasco lo afirma un 53,3% de los encuestados.

Desde Northgate Renting Flexible han detectado, a través de los sucesivos estudios sobre movilidad que han llevado a cabo, que la tendencia a la compra tradicional de un vehículo es menor y que los consumidores apuestan por servicios flexibles y cómodos que se adaptan a sus necesidades inmediatas y económicas. Dentro de este escenario de nueva movilidad, el renting flexible de Northgate es una de las opciones más consolidadas. Permite a los conductores acceder a un vehículo de forma ágil, sin gastos iniciales, con una cuota fija mensual y con todos los servicios incluidos; como el seguro, el mantenimiento, las revisiones, asistencia en carretera 24 horas o el vehículo de sustitución, y con la tranquilidad de poder dejar de utilizarlo cuando ya no lo necesitan gracias al contrato sin permanencia, ni penalización por cancelación.

Por ello, esta modalidad, está consolidada entre las empresas y profesionales y empieza a ser una opción interesante para los particulares que se plantean alternativas a la propiedad del vehículo.

Sobre Northgate Renting Flexible

Northgate Renting Flexible es la filial española de ZIGUP, una multinacional británica fundada en 1981 que cotiza en la bolsa de Londres (NTG). Está considerado el mayor operador europeo y español de vehículos comerciales e industriales, así como el pionero y especialista en renting flexible, tanto para empresas como autónomos y particulares. Actualmente, cuenta con una plantilla de más de 1.300 profesionales, una flota con 65.000 vehículos, más de 11.000 clientes, la mayor red de talleres propios del sector y una amplia red de delegaciones en todas las CC.AA., incluidas Canarias y Baleares. La calidad de su servicio, así como su capacidad de respuesta, convierten a Northgate en un gran aliado para la movilidad profesional de pymes y empresas, al ajustarse a las necesidades de su actividad, y ofrece la solución a usuarios particulares que optan para su movilidad por el pago por uso. Para más información, visitar www.northgate.es