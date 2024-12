Regalos “beauty” para estas Navidades

Las Navidades ya están aquí y con ellas la elección de los regalos. Si a tu alrededor hay una fan de la belleza y no sabes qué regalar, apúntate estas ideas:

MAYSTAR

Lucir una piel maravillosa nunca fue más fácil. Los productos más icónicos de MayStar Skincare se visten de largo con la nueva colección de Navidad.



Cofres para regalar y regalarte. Ocho Beauty Rituals de edición limitada: MaySytars Christmas Collection. Cada uno de los joyeros incluye los productos, el ritual específico creado por Beauty Advisors, y un producto de regalo de tamaño real.

Entre sus cofres:

COFRE SYNERGY LIFT Cambia la piel en dos horas

Indicado para: Pieles maduras desde los 35 años con arrugas marcadas, flaccidez, papada y falta de turgencia.

Beneficios principales: Drena

Tensa

Alisa

Lifting inmediato

Luminosidad

PVP: 184,90 €

COFRE OPTIMAL RENEWAL

Factores de crecimiento de última generación

Indicado para: Pieles maduras, cansadas, deshidratadas, exceso de sol, y necesidad de regeneración.

Beneficios principales: Con factores de crecimiento epidérmico que regeneran y rejuvenecen desde el interior Repara Regenera Defensa radicales libres Antioxidante poderoso

PVP: 259, 90 €

COFRE CAVIAR THERAPY

Secretos de mar

Indicado para: Pieles mixtas o grasas con falta de firmeza y arrugas marcadas.

Beneficios principales: Antiaging Regenerador celular Nutre Desintoxica la piel

PVP: 127,90€

COFRE HYDROVECT

La revolución oxigenante

Indicado para: Para todas las edades, pieles. Un tratamiento coadyuvante de todos los demás. Unisex.

Beneficios principales: Oxigena Hidrata Calma Detoxifica Equilibra Salud para la piel Potente efecto aromaterapia

PVP: 93,90€

Además tienen cofres para pieles con manchas, con Vitamina C o para pieles sensibles.

MARIA GALLAND

Para Madame Maria Galland, “la belleza única de cada persona en cada etapa de su vida, a cualquier edad, es el equilibrio entre su bienestar físico y mental". En este sentido, para esta gurú de la belleza la felicidad es muy importante, ya que genera hormonas positivas como las endorfinas, y ayudan a disminuir la ansiedad y retrasar los efectos del envejecimiento. La melatonina y la oxitocina también son claves, porque , “De nada sirve que te apliques un producto que active el colágeno y la elastina si tus células están dañadas porque sus telómeros están débiles”.

Estas navidades esta marca parisina nos propone su línea MILLE, la única que contiene un ingrediente activo, un activador celular, que evita que los telómeros de las células se acorten y se vuelvan más delgados.

Tres packs de tratamientos MILLE para regalar estas navidades:

Ultimate Care Holiday Set

Incluye 3 tratamientos de la línea MILLE para deleitar la piel gracias a unos activos meticulosamente seleccionados y a unas texturas muy agradables al tacto para disfrutar de una experiencia excepcional.

1000 | La Crème 50 ml 1000 | Le Contour des Yeux 15 ml 1000 | Le Sérum 15 ml

Y como complemento, 862 Mascara Ultimate Extension con activos de cuidado que potencian la longitud y la plenitud de las pestañas.

PVPR: 333€ [Valor percibido 485€]

Sculpting Holiday Set

Incluye 3 tratamientos de la línea LIFT'EXPERT para estimular las estructuras naturales de la piel con una combinación de activos que actúan sobre los tres factores de degradación del colágeno.

661 | Crema Rica Reafirmante 50 ml 650 | Suavizante de Arrugas 15 ml 640 | Sérum 15 ml

Y como complemento, 862 Mascara Ultimate Extension con activos de cuidado que potencian la longitud y la plenitud de las pestañas.



PVPR: 192€ [Valor percibido 290,50€]

Nourishing Holiday Set

Incluye 3 tratamientos de la línea NUTRI'VITAL para nutrir y revitalizar la piel.

460 | Crema 50 ml 450 | Crema Contorno de ojos 15 ml 440 | Sérum en Aceite 12 ml

Y como complemento, 862 Mascara Ultimate Extension con activos de cuidado que potencian la longitud y la plenitud de las pestañas.

PVPR: 175€ [Valor percibido: 248,20€]

PAQUITA ORS

Acertarás regalando los cosméticos de Paquita Ors, una firma de la que no puedo ser más fan, y que sigue triunfando con sus tratamientos personalizados en los que prima la elección de los mejores activos a precios más que razonables.

Esta navidad nos proponen estos pack con algunos de sus productos icónicos, aunque lo ideal es que te pases por la tienda y te aconsejen el pack que mejor se adapte a tu piel:

Tratamiento para pieles envejecidas:

Rutina facial de día y noche, destinado para pieles apagadas, desvitalizadas y fotoenvejecidas. Consigue devolver la luminosidad y atenuar signos visibles del envejecimiento.

El pack contiene: Crema Asiaticósidos Crema Cronodermis Tensodermis Agua de Avena Leche solar Micronizada Crema contorno de ojos Bio-Lifting

Precio: 149€

Este otro pack para pieles envejecidas y desvitalizadas incluye lo siguiente: Tenso Oval Sérum Electrodermis Placidermis Contorno de ojos con vitamina K



VALMONT

La excelencia cosmética y estética se unen una vez más en la creación anual de Sophie Vann Guillon y Didier Guillon: La Quintessence des Glaciers. La distinción de un tratamiento excepcional se une con la audacia artística en una nueva edición de coleccionista, superando los límites de las artes cosméticas.

"Mucho más que un simple tratamiento, La Quintessence des Glaciers es una expresión artística que ofrece a nuestros clientes una experiencia inigualable para la piel, la mente y los sentidos. Cada año, este tratamiento de excelencia luceun nuevo diseño rebosante de una belleza artística sin igual".

Cada año, Didier Guillon, presidente y director artístico de Valmont, da rienda suelta a su espíritu creativo con los cofres de La Quintessence des Glaciers de edición limitada. Verdaderas piezas de colección dispuestas en una caja que tampoco te deja indiferente, una verdadera obra de arte. Se entrega además en un bolso a medida hecho a mano en piel de origen vegetal.



El cofre contiene toda la riqueza cosmética de La Quintessence des Glaciers: tres tratamientos faciales inigualables: La Sève des Glaciers, La Source des Glaciers y Le Nectar des Glaciers, para una cura juvenil excepcional.

La Sève des Glaciers presenta una nueva variedad de ADN de esturión recolectado mediante un procedimiento de extracción de última generación. Con sus texturas incomparablemente refinadas, estos prestigiosos ingredientes acentúan generosamente una fórmula magistralcreada por Sophie Vann Guillon, CEO de Valmont. Los elixires preciosos, concentrados en microgotas gracias a una exclusiva técnica de dispersión, liberan los ingredientes activos más rápido y más profundamente en la piel.

Una trilogía de productos que transformará tu piel día tras día y noche tras noche.

SISLEY

La artista e ilustradora británica Fee Greening decora el universo navideño de Sisley para el 2024 con su Eau du Soir Edición Limitada, el Calendario de Adviento y los cofres de tratamiento, maquillaje o fragancia diseñados en exclusiva para Navidad, con ilustraciones mágicas de París.

Entre sus propuestas me quedo con sus cofres de tratamiento para regalar, entre ellos:

LOS ESENCIALES SISLEY Émulsion Écologique Formule Avancée 125ml Gel Express aux Fleurs 60ml All Day All Year 10ml



DUO SISLEYA L'INTÉGRAL ANTI-ÂGE Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge 50ml Sisleÿa L'Intégral Anti-Âge Crème Contour des Yeux et des Lèvres et outil de massage 15ml Sisleÿa Lotion de Soin Essentielle 15ml

LA COLECCIÓN ROSE NOIRE Masque Crème à la Rose Noire 60ml Baume-en-Eau à la Rose Noire 50ml Huile Précieuse à la Rose Noire 3ml

Otra opción es su KIT DE MAQUILLAJE: Formado por: Máscara Phyto-Noir Phyto Lip Twist Litchi 1g



SELVERT THERMAL

La firma de cosmética profesional fundamentada en el uso de los más eficaces principios activos y en la utilización de agua termal en todas sus formulaciones nos presenta sus packs de navidad, de entre todos me quedo con estos dos:

ST COFFRET CELLVITALE ANTIAGE Coffret que alberga la ciencia más pura e infalible en base a las células madre vegetales pensado para pieles maduras o más castigadas que requieran ralentizar el envejecimiento prematuro de la piel, estimulando la regeneración celular y devolviéndole una segunda juventud.

Composición: REVERSIVE ANTI-AGEING CREAM (50 ml) Ayuda a redefinir y remodelar el contorno facial, devolviendo al rostro su luminosidad y plenitud natural. REVERSIVE ANTI-AGEING NECK&DECOLLETÉ CREAM (50 ml) Crema antiarrugas reafirmante de textura rica y sedosa con efecto tensor y alisante que se funde con la piel del cuello y el escote.

PVP: 96€

ST COFFRET SPLENDOUR Extraordinario programa anti-edad con un alto poder redensificante e hidratante gracias a potentes fórmulas que combinan las sinergias del Ácido Hialurónico y la Niacinamida o Vitamina B3.

Composición: HYALURONIC & VITAMIN B3 PLUMP CREAM (50ml) Crema redensificante que alisa las arrugas y líneas de expresión gracias a su formulación con ácido hialurónico y niacinamida. FPS 15. HYALURONIC & VITAMIN B3 PLUMP SERUM (30ml)

Eficaz sérum que proporciona una hidratación profunda de la piel a la vez que ayuda a redensificarla, difuminando arrugas y líneas de expresión. PVP: 88€