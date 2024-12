Nuevo informe de Medscape sobre Acoso Sexual en Médicos Españoles: el 62% de los médicos víctimas de acoso confiesa haber experimentado "Tocamientos, abrazos y palmaditas" no deseados en su centro de trabajo

Profesionales médicos coinciden en el perfil del agresor sexual: varón (80%), colega médico (66%) y nivel jerárquico superior (42%). Sin embargo, dos de cada tres víctimas evitaron denunciar a su agresor El acoso sexual en el ámbito laboral es una realidad en España que, en los últimos años, ha incrementado su visibilidad ante la opinión pública. El entorno médico no es una excepción. Así lo demuestran las conclusiones del nuevo informe de Medscape, plataforma de información sanitaria especializada, sobre Acoso Sexual en Médicos Españoles, ya que cerca de un 12% refirió haber sido testigo (8%) u objeto (5%) de acoso sexual en su lugar de trabajo en los últimos tres años.

Según los encuestados, los "tocamientos, abrazos y palmaditas" figuran entre los contactos físicos no deseados, sufridos por el 62% de los médicos que refieren haber sido víctimas de acoso sexual. Le siguen de cerca otras situaciones de acoso tales como "los comentarios sexuales o las miradas lascivas" (44%) o "la violación del espacio personal" (31%).

El informe arroja un perfil claro del agresor: varón (80%), colega médico (66%) y nivel jerárquico superior (42%) -lo que refleja, también, abuso de poder-. Respecto al lugar del incidente, los encuestados destacan dos: urgencias (24%) y los pasillos (20%).

En cuanto a cómo abordaron las víctimas de acoso sexual el momento de denunciar a su agresor, dos de cada tres lo evitaron -previamente un 42% le había instado a detener su conducta-. Solo un 18% lo trasladó a su responsable directo o jefe de departamento o lo puso en conocimiento del Departamento de Recursos Humanos (8 %). ¿Las razones esgrimidas? En orden decreciente: el temor a ser acusado de exagerar dichas conductas (45 %) o a que no se le diera crédito (27%); la falta de apoyo de la organización/administración (30%), o las posibles represalias por parte del agresor (24%).

Consecuencias del acoso

La mala experiencia sufrida impactó directamente en el desempeño laboral de las víctimas: el 20% admitió que había interferido de forma importante en su día a día, mientras que otro 20% reconoció alteraciones notables en su actividad profesional.

Respecto al ambiente laboral que se genera tras un incidente de estas características, un 38% confesó que evitaba trabajar con determinados compañeros. Otras consecuencias reflejadas en el informe son: dificultad para concentrarse (24%), pensamientos de renuncia a su trabajo (24%) o aislamiento (22%).

Un dato sorprendente del informe apunta a que un 40% admitió desconocer el procedimiento de denuncia sobre acoso sexual en su trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres (47% frente a 34% de hombres). Solamente el 18% reconoció que en su centro de trabajo existe una formación obligatoria contra el acoso sexual.

El acoso sexual y la sociedad

Otra conclusión preocupante señala que el 72% de los encuestados cree firmemente que las conductas de acoso sexual están tácitamente aceptadas en su centro de trabajo. Incluso, el 41% cree que los médicos con mayores ingresos tienen más probabilidades de salir impunes ante una conducta sexual inapropiada. En lo que coincide la mayoría (un 69%) es en el hecho de que el acoso sexual repercute de forma negativa sobre la calidad de la atención a los pacientes.

Casi el 60% de los profesionales encuestados reconoce que la cobertura mediática del acoso sexual en otros ámbitos ha ayudado a darlo a conocer en el sector médico-sanitario. De hecho, el 38% piensa que, en los últimos cinco años, el acoso sexual en su lugar de trabajo se toma más en serio -40% de los varones frente al 34% de las mujeres-.

Respecto a cambios en el comportamiento u opinión en los últimos cinco años sobre el acoso sexual, el 40% señaló que es más consciente de lo que se considera acoso en el trabajo, además el 37% afirma estar más concienciado para actuar o denunciar cuando le suceda o bien sea testigo de actos de este tipo en su trabajo.

El Dr. Javier Cotelo Vila, miembro del Comité Editorial de Medscape en español declara: "Este nuevo informe pone de manifiesto que el acoso sexual en el trabajo no entiende de sectores; también se da en el entorno médico, lo que supone una contradicción en sí misma. Los médicos se reconocen víctimas de acoso y 2 de cada 3 evita denunciar a su agresor -un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta que son referentes con un peso específico a nivel social-". Cotelo añade: "hay que darle visibilidad a estas conductas para que desaparezcan, normalizarlas significa perpetuarlas en el tiempo y eso nos empobrece como sociedad".

El informe ha sido elaborado entre más de 1.100 médicos, suscritos a la Red Profesional de Medscape, siendo los perfiles más frecuentes de encuestados: hombres y mujeres, mayores de 45 años, con más de 25 años de experiencia y pertenecientes a diferentes especialidades.

Es posible obtener toda la información sobre el informe en el siguiente link:

https://espanol.medscape.com/acoso_sexual_sp_2024

Acerca de la encuesta

Método de encuesta. Se invitó a los médicos a participar en una encuesta en línea de 10 minutos sobre acoso.

Requisitos de detección. Los encuestados debían ser profesionales sanitarios (medicina o enfermería), académicos de medicina, estudiantes de medicina o asistentes médicos ejerciendo o habiendo ejercido en España.

Tamaño de la muestra. Total: 1.179.

Periodo de recopilación de datos. Del 29 de abril al 6 de septiembre de 2024.

Error de muestra.

El margen de error para los médicos que contestaron según las distintas categorías osciló entre un ±3,00 % y un ±16,11 %, con un nivel de confianza del 95 % y un estimador puntual de 50 %.

