El pasado 27 de noviembre, la Policía Nacional de Ucrania llevó a cabo registros simultáneos en 38 ubicaciones diferentes en una operación que tenía como objetivo identificar ganancias ilegales en la venta de suministros de uniformes bajo el contrato firmado en 2022 entre Sinclair and Wilde y el Ministerio de Defensa de Ucrania.

Según un comunicado de la Policía Nacional de Ucrania, entre los detenidos se encuentran Román Balykin, asesor del exviceministro de Defensa Viacheslav Shapovalov, así como Igor Franchuk, yerno del expresidente Leonid Kuchma, quien sirvió dos mandatos como miembro del parlamento.

Además, Philippe Haim Solomon, ciudadano francés de origen israelí, sigue en busca y captura como el principal sospechoso en un caso de corrupción de 10 millones de dólares.

Con antecedentes en otros países, condenado en Estados Unidos y Francia e investigado en Turquía, Ucrania y España, desapareció sin pagar los adelantos a la empresa turca Grup İmpeks, encargada de la producción de los uniformes.

Solomon, conocido como un estafador internacional que usa múltiples identidades, intentó postularse como candidato parlamentario en Francia en 2024 para evadir las investigaciones en su contra, aunque no tuvo éxito.

La empresa turca, víctima de las artes de Solomon

En 2022, en el marco de la licitación conseguida para suministrar los uniformes al ejército, Philippe Hababou Solomon acordó el pago de 25.6 millones de dólares a la turca Grup İmpeks - empresa que se encuentra entre los que presentaron demanda contra Solomon por fraude calificado en el 15º Tribunal Penal Superior del Palacio de Justicia de Estambul - para la fabricación de los mismos, vendiendo el producto final al Ministerio de Defensa de Ucrania por 36 millones de dólares a través de su empresa Sinclair and Wilde.

Según la Policía Nacional de Ucrania, Solomon debía compartir el diferencial de más de 10 millones de dólares con Román Balykin e Igor Franchuk, quienes facilitaron que los contratos fueran firmados por funcionarios del Ministerio de Defensa y que se realizara un pago anticipado de 22 millones de dólares sin ningún tipo de auditoría.

Sin embargo, los burócratas que fueron estafados por Solomon no recibieron el soborno completo que se les había prometido.

Actualmente, el Ministerio de Defensa de Ucrania sigue de cerca el caso, ocurrido durante el mandato del exministro Oleksiy Reznikov.

La operación, anunciada en la página oficial de la Policía Nacional de Ucrania, también se lleva a cabo en coordinación con los Ministerios de Defensa y Finanzas.