De la IA generativa a la ciberresiliencia: las seis macrotendencias tecnológicas que definirán el futuro de las organizaciones

Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley, destaca que la adopción de estas tecnologías no solo es esencial para la competitividad empresarial, sino para garantizar la supervivencia de las organizaciones en un entorno tecnológico en constante evolución En un momento clave para la economía digital, la transformación tecnológica ya no es una opción, es una necesidad urgente para las organizaciones. La digitalización se ha convertido en el motor que impulsa la competitividad de las empresas, redefiniendo modelos de negocio y relaciones con los clientes, empleados y socios. En este escenario, surgen seis macrotendencias clave que están moldeando el futuro de las organizaciones y marcando el camino hacia una nueva era digital.

Así, lo puso en relieve Juan Luis Moreno, Partner & Managing Director de The Valley Business & Tech School, en el evento de inauguración de The Place, el centro de innovación experimental del área Business & Tech del grupo educativo UAX. En su intervención, expuso las seis macrotendencias clave, que hay que tener en el radar por el impacto que tendrán en las empresas y en la sociedad, recogidas en el informe "What’s Next?". Entre dichas macrotendencias clave se encuentran la IA en todas sus tipologías, que está transformando industrias gracias a su impacto en todos los roles de las compañías y en todos los sectores de actividad; la computación espacial aplicada, que integra tecnologías como realidades inmersivas y mixtas, así como la colaboración humano-máquina; la revolución de los materiales avanzados, que abre nuevas fronteras para la innovación sostenible; y la ciberresiliencia, indispensable en un entorno digital cada vez más vulnerable. También destacó la nueva economía en el espacio exterior, que impulsa la exploración y comercialización más allá del planeta, y la era de los superordenadores, cuyos avances permiten resolver desafíos científicos y tecnológicos a una velocidad sin precedentes.

"Hace 10 años vimos cómo la digitalización se convertía en una palanca de cambio necesario en las compañías para adaptarse a un mundo cambiante. Ahora, es necesario entender cómo la inteligencia artificial y las tecnologías disruptivas impactan en nuestros negocios y en la sociedad para ser capaces de competir y sobrevivir en un futuro que ya es presente", aseguró Juan Luis Moreno.

Durante el evento, se celebraron también dos ponencias que abordaron temas clave sobre el futuro de la digitalización. En primer lugar, Ignacio Villoch, director General de Innovación del Málaga Silver Economy Hub, presentó "Humanismo exponencial para un cambio de época", en la que exploró cómo la digitalización debe ir acompañada de un enfoque humanista para asegurar un cambio inclusivo y sostenible en la sociedad. Por su parte, Macarena Estévez, partner en MásMétrica Research Company y Consultora en Data e IA, compartió su visión en "Tecnología y singularidad: hacia un futuro acelerado", en la que analizó cómo la aceleración tecnológica y la singularidad están redefiniendo los límites de lo posible, y cómo las organizaciones pueden adaptarse a estos cambios disruptivos para liderar el futuro. Ambos destacaron que la importancia de diseñar un futuro en el que la tecnología complemente al ser humano, potenciando sus fortalezas y no desplazándolas, para así garantizar un progreso inclusivo y con sentido.

The Place, el centro de innovación, acoge 6 paradas para entender las posibilidades reales de cada tecnología

Los expertos de The Valley, conscientes de estos retos y oportunidades que enfrentan las organizaciones hoy en día, han diseñado un itinerario exclusivo y experimental en The Place, que incluye seis paradas clave para conocer las tecnologías que están marcando la diferencia en la actualidad:

Un nuevo mundo de oportunidades: relacionada con la tecnología espacial aplicada, esta primera parada muestra el potencial de las realidades mixtas, inmersivas y aumentadas para transformar sectores como la industria, la educación y el entretenimiento. A través de simulaciones, los profesionales pueden practicar en entornos seguros, optimizando procesos y mejorando la formación, mientras exploran nuevas oportunidades de negocio. Revolucionando la experiencia de compra: conectado con la IA generativa, la segunda parada explora cómo la inteligencia artificial está revolucionando el sector retail. Desde la personalización en tiempo real hasta la optimización logística y de inventarios, esta tecnología mejora la experiencia del cliente y maximiza la eficiencia operativa. Revolucionando el marketing y el diseño de productos: la tercera parada analiza el uso de la IA generativa en la creación de contenido, diseño de productos y toma de decisiones creativas. Herramientas como el prompting están permitiendo a las empresas ser más ágiles, innovadoras y eficientes. Redefiniendo la gestión urbana: la cuarta parada engloba una Smart City, donde se explora el poder del big data para gestionar las ciudades de manera más eficiente. Los visitantes pueden ver cómo el análisis de datos mejora la movilidad, la seguridad y la sostenibilidad urbana, integrando naturaleza, salud y bienestar ciudadano en una misma solución. Innovación para el sector primario: la quinta parada se centra en el Internet de las Cosas (IoT), a través de su aplicación en el sector agrícola. Sensores y dispositivos conectados ayudan a los agricultores a tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, optimizando cosechas y adaptándose a los desafíos climáticos. El futuro en vivo: vinculada a la tecnología espacial aplicada y a la revolución de los materiales avanzados, la última parada pone el foco en la robótica, mostrando las enormes posibilidades que esta tecnología tiene en sectores como la industria, la salud, la logística y la atención al cliente. Desde ensamblajes hasta intervenciones quirúrgicas, los robots están transformando la productividad y reduciendo errores humanos.