Braih abre la puerta a socios estratégicos para acelerar su expansión internacional

En pleno auge de la movilidad eléctrica, Braih se posiciona como un referente en el sector de las Super e-Bikes, una fusión entre bicicletas eléctricas y motos de enduro que ha creado una categoría completamente nueva Fundada en 2021 en Barcelona por Miguel Ángel Rodríguez, Braih combina tecnología de vanguardia con su experiencia en el mundo del motor, ofreciendo un producto premium, fabricado artesanalmente en España y con miras a una expansión internacional.

Nacida de la pasión por el motor y el deseo de redefinir la movilidad, Braih ha logrado establecerse como un referente en el mercado de las e-bikes de alta gama, fusionando la sostenibilidad de una bicicleta eléctrica con la potencia y adrenalina de una moto de enduro. Miguel Ángel Rodríguez, CEO y fundador, señala que la creación de este concepto responde a una necesidad no cubierta en el mercado: "Queríamos dar a los usuarios la libertad de vivir aventuras extremas, pero de una forma más responsable y emocionante", explica.

Un producto premium para un público exigente

Las Super e-Bikes de Braih están dirigidas a un público que busca una experiencia de conducción única y emocionante. Con modelos adaptados a diferentes estilos de vida, desde el usuario urbano hasta el amante de la aventura, Braih ofrece soluciones para cada necesidad. Entre sus características más destacadas se encuentran su sistema de carga inteligente, múltiples modos de asistencia y un diseño vanguardista, que elevan el producto a la categoría de lujo.

"El usuario puede elegir entre tres modos de carga: 50% para inactividad prolongada, 80% para salidas cortas y 100% para largas rutas y aventuras", explica Rodríguez, quien también destaca que los distintos modelos cuentan con hasta nueve modos de asistencia, ofreciendo desde una ayuda suave al pedaleo hasta una aceleración pura, comparable a la de una motocicleta.

Expansión internacional y apertura a inversores

Con una sólida presencia en Europa, Braih está enfocada en expandir su alcance a nivel internacional, con el objetivo de posicionarse como un referente global en el sector de la movilidad eléctrica. Para impulsar este crecimiento y acometer esta nueva etapa, la compañía ha iniciado un proceso de búsqueda activa de socios estratégicos que no solo aporten capital, sino también experiencia y recursos clave para acelerar su expansión. "La estrategia de expansión es orgánica, enfocada en la calidad y en asociarnos con distribuidores que compartan la visión de Braih. El plan de expansión, junto con el refuerzo de la red de alianzas estratégicas, permitirá a Braih alcanzar un crecimiento anual de facturación del 25%", afirma Rodríguez.

Producción artesanal en Barcelona

Uno de los principales atributos que distingue a Braih es su enfoque en la fabricación local y artesanal. Todas las Super e-Bikes se producen en las instalaciones de la compañía en Barcelona, donde un equipo de seis expertos cuida cada detalle para garantizar que cada bicicleta sea única y cumpla con los más altos estándares de calidad.

"Hemos decidido fabricar en España porque permite mantener un control total sobre la calidad de los productos y, además, trabajar con un equipo que comparte la misma visión y pasión", comenta Rodríguez, subrayando el valor añadido que aporta esta producción artesanal en un mercado dominado por la fabricación en masa.

La trayectoria de Miguel Ángel Rodríguez: pasión e innovación

El impulsor detrás de Braih es Miguel Ángel Rodríguez, un emprendedor con una extensa trayectoria en el mundo del motor. Su pasión por las motocicletas comenzó en su juventud, influenciado por su vecino Pere Pi, fundador de Monty y creador del Trialsín. "Crecí rodeado de motos, desde una Montesa hasta una Kawasaki GPZ 600 y una Goldwing", recuerda. Esta pasión lo llevó a estudiar ingeniería y, posteriormente, a fundar M2Linx, una empresa dedicada a la fabricación de componentes para motocicletas y maquinaria pesada.

M2Linx ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de Braih. "La tecnología que desarrollamos en M2Linx es la base sobre la que se han creado las Super e-Bikes de Braih, desde los chasis hasta los componentes técnicos más complejos", explica Rodríguez. Esta sinergia entre ambas empresas garantiza que cada e-Bike de Braih combine robustez y rendimiento con los más altos estándares de ingeniería.

Además de su éxito en el ámbito del motor, Rodríguez es uno de los tres socios fundadores de Timesburg, una cadena de hamburgueserías gourmet con 10 restaurantes en España. "Empezamos en un pequeño local en la calle París de Barcelona y hoy somos todo un referente en el sector", destaca Rodríguez, demostrando su capacidad para combinar pasión con una visión de negocio en sectores diversos.

Más sobre Braih

Braih se posiciona como la marca líder en el sector de las Super e-Bikes, ofreciendo una combinación inigualable de potencia, estabilidad y un rendimiento excepcional en los entornos más desafiantes, ya sea en senderos difíciles o en la jungla urbana. Cada Super e-Bike es fabricada a mano en España, utilizando componentes de alta calidad seleccionados cuidadosamente para garantizar un producto premium. Con un firme compromiso con la innovación y la sostenibilidad, Braih no solo redefine la movilidad eléctrica, sino que también invita a los usuarios a vivir aventuras emocionantes de una manera más responsable.