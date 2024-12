"​Viridiana": del discreto encanto de una novicia hacia la liberación sexual y cultural de la humanidad

Viridiana: ficha técnica

Director: Luis Buñuel

Título original: Viridiana

Año: 1961

País: España-México

Productora: Films 59 / UNINCI / Producciones Alatriste

Duración: 90 min.

Formato: B/N - 1.66:1

Guion: Luis Buñuel, Julio Alejandro

Fotografía: José F. Aguayo

Música: Gustavo Pitaluga

Reparto: Silvia Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal, Margarita Lozano, José Calvo, Teresa Rabal, Luis Heredia, Victoria Zinny, Joaquín Roa, José Manuel Martín, Lola Gaos, Juan García Tienda, Sergio Mendizábal, María Isbert

Fecha de estreno: 17/05/1961 (Cannes Film Festival) / 09/04/1977 (España)

“Casi todos mis personajes sufren un desengaño y luego cambian, sea para bien o para mal. Es el tema del Quijote a fin de cuentas. Un sueño de locura y finalmente el retorno a la razón.”, Luis Buñuel.

Consideraciones finales

La cinta tiene varias etapas. Una de ellas es que la joven novicia, Viridiana, sale del convento y llega a la casa de su tío, quien le pide matrimonio dándole unas gotas de droga en el café. Ya inconsciente, él amaga sostener una relación sexual con ella, lo que se interpretaría como un conato de violación. Ella, vestida con las ropas nupciales de su difunta esposa, se resiste, pero él se retracta y se arrepiente de llegar a consumar el acto sexual. Se disculpa y le pide que se quede varios días más. Sin embargo, la beata Viridiana decide salir y regresar al convento.

Allí, la madre superiora llega a su celda y Viridiana le confiesa que ya no va a sostener los hábitos de novicia ni a profesar para convertirse en monja. Al mismo tiempo, se entera del suicidio de su tío, don Jaime. Viridiana decide ahora ayudar con un albergue a los menesterosos y miserables, para dotarles de pan, comida, abrigo y casa, inspirada en la Virgen de los Desamparados. Los pobres, en un acto de irreverencia, hacen una parodia satírica e irónica de la última cena de Cristo. La película termina con un juego de cartas entre los protagonistas.

Los 4 actos y fases de la angelical Viridiana:

La tentativa de violación a la joven Viridiana, vestida con las ropas nupciales de la difunta esposa. "Con socorrer a unos pocos pobres entre tantos miles, no se consigue nada". Una auténtica 'santa cena' de los miserables. Una de las partidas de cartas más subversivas de la historia del cine.

Viridiana, emblemática cinta premiada en Cannes, Francia, con la Palma de Oro, está inspirada en la novela Halma de Benito Pérez Galdós. Protagonizada por Silvia Pinal Hidalgo y dirigida por Luis Buñuel, sacudió las buenas conciencias del franquismo en su versión más ortodoxa y fundamentalista del clericalismo inmaculado y puritano. Sembró la semilla del anarquismo irreverente y blasfemo que satiriza la religión, la caridad y las estructuras sociales de la época.

El gobierno confesional franquista censuró el final de dicha película. “El guion final se tuvo que cambiar”, ya que la idea original del director, en la que Viridiana abandona sus ideales religiosos y parece rendirse a una relación con su primo Jorge y la sirvienta Ramona, se cambió por un simple juego de cartas entre tres. En esta decisión se sugiere que los ideales espirituales de Viridiana son desmantelados y reemplazados por un pragmatismo que se inclina más hacia el deseo físico y la conveniencia social. Todo esto sin dejar de lado la interpretación de una crítica a la represión sexual y la moralidad impuesta por la religión.

A pocos días del fallecimiento de una de las últimas divas del cine mexicano, Silvia Pinal, y luego de la férrea censura de la dictadura franquista, que había condenado las copias de dicha cinta a la destrucción (quemando y reduciendo a cenizas varias copias), Silvia rescató y salvó una copia que se trajo a México de contrabando. Esto fue para beneplácito de muchos y para la desgracia de pocos.

El legado libertario, sexual y cultural de Silvia Pinal, más allá de la óptica privativa del feminismo militante, ahí está como la Puerta de Alcalá. Silvia Pinal es patrimonio cultural de México y de la humanidad. No es patrimonio exclusivo de Televisa ni mucho menos de Univisión, quienes erróneamente han intentado apropiarse de su legado, que quedaría a disposición de la voluntad de sus hijas e hijos: Silvia, Alejandra y Enrique.

