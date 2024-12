​Manipulación sindical

¿Sindicatos del poder? ¿Sindicatos de izquierdas? Efectivamente, las dos cuestiones son ciertas, son reales. Estos sindicatos suelen moverse en el contexto de la descalificación y del desprecio, y lo más grave, es que descalifican y desprecian a sus propios representados. Estos sindicatos del poder son como un Frente Popular antisistema a la antigua usanza. Eso sí, las marionetas del poder (cierta prensa) no los estigmatizan, los aúpan a los altares. Su lema es la extorsión social, un lema ilegítimo pero desgraciadamente legal que se basa en la represión y el sufrimiento hacia el trabajador. ¿Por qué los medios de comunicación del poder influyen en la percepción pública sobre los sindicatos? Porque todo es manipulación. Me hace gracia que a estos sindicatos del poder se les llame agentes sociales : ¿Es un agente social el que no defiende a ultranza las reivindicaciones de los trabajadores? Nunca... También quiero expresar que la atribución de responsabilidad que se le da a sindicatos como UGT o CC.OO. respecto a la cobertura social de los trabajadores es totalmente falsa.