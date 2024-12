Amazon será el rey de las compras online estas navidades

Foto de AS Photography en Pexels

La navidad, en términos de ventas, es una de las épocas clave para las marcas. Hoy en día no solo deben preparar su producción y adaptar a la demanda de ese periodo, sino que también deben anticipar, diseñar y lanzar sus estrategias de marketing para maximizar el alcance y resultados. Con el fin de poder guiar a las compañías en el conocimiento de los hábitos de consumo durante estas fechas, Elogia, la operadora de negocios digitales especializada en Full Digital Commerce de VIKO, presenta su estudio anual de “Hábitos de Compra en España Navidades 2024”.

Tal como afirma Álvaro Gómez, CEO de Elogia Spain, “Estas Navidades reflejan un cambio en los hábitos de compra de los consumidores, con un mayor protagonismo en el canal online y un aumento en el gasto medio de los españoles”. A lo que añade “las marcas deben adaptarse a esta realidad ofreciendo experiencias omnicanal y estrategias personalizadas para captar la atención de lo compradores”.

Uno de los datos clave que enfatiza la importancia de estas fechas es el gasto medio, que no deja de aumentar. Este año, en España se prevé un presupuesto medio por persona de 243€ de media en regalos, superando los 218€ de 2023.

¿Black Friday o Navidad?

Los consumidores lo tienen claro: el 46% de los consumidores espera realizar sus compras durante diciembre. Y es que solo el 33% aprovecha las promociones del Black Friday para adelantarse. Sin embargo, el 10% optará por las rebajas de enero, una tendencia en aumento entre los menores de 45 años.

Aun habiendo aumentado el gasto en regalos, el 44% de encuestados declara que no comprará más cantidad esta Navidad, en relación a la anterior, mientras que un 21% sí que lo hará.

El gasto aumenta un 11% respecto el 2023

Este año aumenta respecto a los años posteriores el gasto previsto para los regalos navideños, alcanzando una media de 243€ en sus compras. Es un dato de especial relevancia, ya que solo en el 2021 el gasto estuvo cerca de esta cifra, alcanzando los 240€.

Siguiendo esta línea, son las mujeres las que piensan realizar un gasto superior al de los hombres durante este periodo, situándose el de ellas en 264€ y el de ellos en 221€. Pero si se habla de generaciones, serán los mayores de 55 años los que prevén gastar más en regalos (268€ de media).

Los marketplaces y las tiendas físicas: los canales de compra de referencia

A diferencia de lo que ocurre durante el Black Friday, donde los marketplaces son el lugar de compra de referencia de los consumidores, las compras de Navidad están más repartidas entre los marketplaces (60%) y tiendas físicas/grandes almacenes (58%). Por otro lado, un 39% afirma que comprará los regalos navideños en las webs de las principales marcas y un 12% lo hará a través de redes sociales, dato que aumenta ligeramente respecto a 2023 especialmente entre las mujeres (17%), los más jóvenes (19%) y el target de 35-44 años (18%).

Del canal online, Amazon se mantiene como el marketplace de referencia para el 85% de los encuestados, seguido por El Corte Inglés (40%), Shein (25%), Aliexpress (24%) y Carrefour (21%).

Sin embargo, algo que Black Friday y Navidad comparten es que las compras online (53%) liderarán esta época, frente a las compras en tienda (47%). Además, el canal online también reina en las búsquedas, ya que 7 de cada 10 encuestados asegura que buscará información en internet antes de comprar sus regalos. En concreto donde más se buscará será en Amazon, eBay, Aliexpress y similares (47%), en los buscadores de internet (41%) y en las webs de las marcas/productos que les interesan (41%).

La categoría moda liderará las compras, seguido de tecnología

Como en años anteriores, Moda (59%) lidera la intención de compra, especialmente entre las mujeres (65%) y los menores de 35 años (66%) con un gasto medio que asciende a 149€, dato bastante similar al del año anterior. La mayoría lo hará en marketplaces (64%), como Amazon, El Corte Inglés, Zalando y Shein, y tiendas físicas o grandes almacenes (62%).

Por detrás de Moda, Tecnología (41%), se consolida como la segunda categoría más relevante, seguida de Calzado (35%), Ocio (30%), Belleza (29%), Deportes (25%) y Hogar (22%).

La influencia de las redes sociales y la publicidad online

Sabiendo que es una época marcada por la publicidad y las grandes estrategias de marketing, el estudio revela que 6 de cada 10 personas (62%) consideran que la publicidad durante esas fechas no va a influir en sus decisiones, especialmente para los mayores de 55 años (71%). Los que sí creen que la publicidad puede influir en sus compras navideñas - principalmente los menores de 35 años (50%) - señalan a las redes sociales (30%), concretamente en el caso de las mujeres (34%) y las nuevas generaciones (46%), y a la publicidad que ven online (28%), especialmente en los hombres (34%) y mayores de 55 años (58%). Para ambos casos, afirman ser las que pueden tener una mayor capacidad de influencia para la elección de sus compras navideñas.

Fuera de ello, un 33% declara tener en cuenta las recomendaciones de sus seres queridos al comprar regalos, mientras que un 23% prioriza las opiniones de otros compradores online. Igualmente, de forma residual, un 21% no se deja influir por las opiniones externas y toma sus decisiones de forma independiente, una opinión muy acentuada en los hombres (25%) y los mayores de 55 años (36%).