Cómo elegir los mejores regalos corporativos de Navidad

Con el 2024 a punto de despedirse, todavía hay empresas que están atascadas en dos grandes asuntos: la cena de Navidad y los regalos corporativos de Navidad. Si lo de elegir restaurante y menú ya es un clásico rompecabezas, encontrar el regalo perfecto puede convertirse en un auténtico desafío. Y no es para menos: se busca algo práctico, de calidad y que, además, conecte de verdad con quien lo reciba.

Regalos funcionales y de calidad

Los regalos corporativos no necesitan ser extravagantes, pero sí tienen que cumplir dos cosas básicas: ser útiles y tener calidad. Los clásicos, como un cuaderno o un bloc de notas, suelen triunfar porque son prácticos. ¿Quién no necesita anotar algo rápido en una reunión o llevar un diario de ideas en su mochila? Y si, además, le añades el logo de tu empresa, tienes un doble acierto: utilidad para quien lo recibe y visibilidad para tu marca.

La originalidad está bien, claro, pero no es lo único que cuenta. Al final, lo importante es que el regalo sea algo que las personas realmente usen y aprecien, no que acabe guardado en un cajón al día siguiente.

No olvides que es un regalo navideño

La Navidad tiene su propio encanto, y los regalos que se entregan en esta época deben transmitir algo especial. Ideas como los calendarios de adviento o los welcome packs están ganando protagonismo porque, además de ser funcionales, tienen ese toque cálido que conecta con el espíritu festivo.

En este sentido, cabe destacar a Elvermood, una empresa que se está consolidando como referente en el sector de los regalos corporativos. Su propuesta, a diferencia de otras del mercado, se basa en estudiar a cada cliente a fondo y darle la libertad para que ponga sobre la mesa sus propias necesidades.

A partir de ahí, el grupo diseña sus propias experiencias en las que no faltan productos de oficina, gadgets tecnológicos, mochilas corporativas y muchos otros detalles con los que satisfacer a los clientes. En resumen, la idea es que el sentimiento de comunidad, felicidad y unión que trae consigo la Navidad alcance también a la relación entre empresa y clientes o empresa y trabajadores.

¿Quién va a recibir el regalo?

Un regalo corporativo acertado no solo es práctico y bonito, también debe ser adecuado para quien lo recibe. Por ejemplo, si trabajas en el sector deportivo, tiene sentido elegir algo que fomente un estilo de vida activo. Si tu público es más generalista, quizás una buena opción sean detalles como termos, botellas ecológicas o tazas personalizadas.

Este es solo un ejemplo, pero hay muchos otros que resultan igualmente válidos. Con todo esto, lo que debe quedar claro es que hay que conocer bien cuáles son los intereses del público objetivo, por lo que habrá que recopilar suficiente información sobre sus gustos y aficiones.

También es importante el “cuándo”. Entregar los regalos a tiempo puede marcar la diferencia. Nadie quiere recibir algo que ya tiene por duplicado porque llegó tarde a la fiesta. Así que, cuanto antes planifiques tus detalles, más impacto positivo generarás.

Regalos útiles, propios de Navidad y muy bien seleccionados



En definitiva, elegir regalos corporativos para Navidad no es solo cuestión de elegir algo bonito: se trata de transmitir un mensaje. La funcionalidad, la calidad y un toque personal son esenciales para que ese regalo hable bien de tu empresa y refuerce la relación con quien lo recibe.