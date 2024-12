La Herbalife Family Foundation destina más de un millón de dólares a organizaciones sin ánimo de lucro en Europa y África

La financiación apoyará programas de nutrición, educación y bienestar para niños y comunidades desfavorecidas La Herbalife Family Foundation (HFF) ha anunciado la donación de 1.029.000 dólares en subvenciones destinadas a apoyar a treinta y dos organizaciones sin ánimo de lucro en Europa y África, comprometidas con mejorar las vidas de niños y comunidades desfavorecidas. Estos fondos fortalecerán el Programa Casa Herbalife, una iniciativa de la Fundación que colabora con organizaciones locales sin fines lucrativos para proporcionar recursos esenciales. Entre los beneficios se incluyen acceso a comidas nutritivas, recursos educativos y proyectos enfocados en la promoción de estilos de vida saludables, contribuyendo así al desarrollo integral de las comunidades atendidas.

"La Herbalife Family Foundation se enorgullece de asociarse con organizaciones increíbles cuyo trabajo vital mejora la calidad de vida de los niños y las comunidades de todo el mundo. Junto con los empleados dedicados y los distribuidores independientes de Herbalife, estamos capacitados para marcar una diferencia duradera" afirma Chris Stirk, director ejecutivo de Herbalife Europa y África. "Este esfuerzo colaborativo no solo proporciona recursos esenciales, sino que también fomenta oportunidades, asegurando que los niños y las comunidades desfavorecidas tengan acceso a las comidas nutritivas y la educación que necesitan para prosperar y vivir un futuro más saludable".

"Alianzas como la que tenemos con la Herbalife Family Foundation son claves para continuar protegiendo a la infancia más vulnerable, asegurarles una correcta nutrición y garantizar que crezcan con los vínculos afectivos necesarios para que puedan convertirse en su mejor versión. El lugar en el que un niño o niña nace no debería determinar el acceso a sus derechos, condicionar su desarrollo o limitar sus oportunidades futuras. Cuando esto sucede, como sociedad estamos fallando", ha asegurado José Ramón Jiménez Jiménez, director nacional de captación de recursos de Aldeas Infantiles SOS en España.

En 2024, la Herbalife Family Foundation (HFF) destinó 5 millones de dólares en subvenciones destinadas a 164 organizaciones sin ánimo de lucro en 59 países. Este logro ha sido posible gracias a la generosidad y el compromiso continuo de los distribuidores independientes y empleados de Herbalife, quienes lideran iniciativas de recaudación de fondos y contribuyen con recursos propios. Gracias a su dedicación, la HFF puede respaldar programas sostenibles desarrollados localmente, enfocados en combatir la inseguridad alimentaria y proporcionar apoyo directo a familias en situación de necesidad. Se prevé que esta financiación impacte positivamente en las vidas de cientos de miles de niños en todo el mundo.

Los beneficiarios de la subvención en las regiones de Europa y África 2024 incluyen, entre otras, a: Aldeas Infantiles SOS (Madrid, España), Deutsches Kinderhilfswerk e.V. (Berlín, Alemania), Acres of Love – Johannesburgo (Sudáfrica), Kalben (Estambul,Turquía), Pedagogisch Centrum Wagenschot (Eke-Nazareth, Bélgica), Aldeas Infantiles SOS (Gaborone, Botswana), Het Vergeten Kind (Utrecht, Holanda) y Aldeas Intantiles SOS (Maseru, Lesotho)

Herbalife España, a través de la Herbalife Family Foundation, colabora desde hace 17 años con Aldeas Infantiles SOS, la ONG más importante del mundo dedicada a la integración familiar y social de los niños desamparados. Mediante esta alianza, Herbalife ofrece apoyo a los programas de nutrición y hábitos saludables en la población infantil que la ONG atiende en su Centros de Día mediante la aportación de fondos.

Con el apoyo del programa "Casa Herbalife", la ONG ha instalado programas de apoyo social y nutricional a niños en situación vulnerable en su "aldea" situada en El Escorial, Madrid. El proyecto proporciona momentos de aprendizaje, diversión, trabajo en equipo y habilidades que ayudan a los jóvenes a crecer de manera saludable y vivir mejor. Los niños reciben apoyo escolar y nutrición, con el fin de transformar de forma positiva sus vidas en los ámbitos personal, social, escolar y familiar.

Desde su creación en 1994, la Herbalife Family Foundation ha donado más de 55 millones de dólares a más de 175 organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo.

Para ver el Informe de Impacto de 2023 o para obtener más información sobre la Herbalife Family Foundation y sus iniciativas, visitar herbalifefamilyfoundation.org.

Para obtener la lista completa de las organizaciones beneficiarias de 2024, hacer clic aquí.