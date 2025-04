Braxima sostiene infraestructuras clave en España y Latinoamérica

La firma ha suministrado recientemente tubos de acero para micropilotes y tubos para enfilajes en diversos proyectos estratégicos En la ingeniería civil, hay elementos que, aunque no se vean, marcan la diferencia entre el éxito y el riesgo estructural. Es el caso de la tubería para micropilotes y los tubos paraguas, piezas fundamentales en cimentaciones profundas, obras subterráneas y estabilización de terrenos complejos. Desde su planta en España, Braxima se ha consolidado como uno de los principales proveedores de tubos de acero para micropilotes y tubos para enfilajes, participando en proyectos estratégicos en Europa y América Latina.

Una presencia estructural en grandes infraestructuras

La fiabilidad de los productos de Braxima se comprueba sobre el terreno: la empresa ha suministrado recientemente tubos micropilotes y armaduras especiales para obras clave como:

El recalce de la nave de Arcelor Mittal en Gijón , en el corazón industrial de Asturias.

, en el corazón industrial de Asturias. La presa del Andévalo en Huelva , una de las principales infraestructuras hidráulicas del suroeste peninsular.

, una de las principales infraestructuras hidráulicas del suroeste peninsular. La ampliación del túnel de La Avanzada en Vizcaya , fundamental para la conectividad urbana del área metropolitana de Bilbao.

, fundamental para la conectividad urbana del área metropolitana de Bilbao. Infraestructuras logísticas y comerciales como la terminal portuaria de graneles en Sagunto (Valencia), el centro comercial Leroy Merlin en Tenerife, y la nueva estación de tren en Lugo. En todos estos proyectos, Braxima ha suministrado tubería para micropilotes de alta resistencia y rendimiento, diseñada para adaptarse a cada tipo de terreno y exigencia técnica.

Experiencia internacional en obras subterráneas

La especialización de Braxima en tubos para enfilajes y tubos paraguas también ha sido clave en proyectos internacionales de obra civil subterránea. Ejemplos destacados son:

El túnel Pachuca en México, obra de gran complejidad geotécnica.

en México, obra de gran complejidad geotécnica. Un túnel carretero en Santiago de Chile , en una zona de alta actividad sísmica.

, en una zona de alta actividad sísmica. La galería de acceso a un ascensor urbano en el centro histórico de Teruel (Aragón). Los tubos obras subterráneas suministrados por Braxima ofrecen estabilidad, seguridad y facilidad de instalación, especialmente en entornos donde se requiere excavación controlada o sostenimiento temporal del terreno.

Soluciones adaptadas, entrega ágil y compromiso técnico

Lo que diferencia a Braxima no es solo la calidad de su producto, sino su capacidad de personalización y su compromiso con los tiempos de obra. Sus tubos de acero para micropilotes se fabrican en distintos diámetros, longitudes y espesores, permitiendo adaptar cada lote a las condiciones específicas del proyecto. Además, su equipo técnico asesora en todo el proceso para optimizar la selección y el diseño del refuerzo geotécnico más eficiente.

Seguridad, sostenibilidad y rendimiento

La utilización de tubos paraguas y tubería para micropilotes permite reducir las vibraciones, evitar desplazamientos del terreno, y minimizar el impacto ambiental de las obras. Estos sistemas no solo garantizan la seguridad estructural y la eficiencia del trabajo en túneles, cimentaciones o recalces, sino que también reducen el riesgo de accidentes y retrasos.

Sobre Braxima

Braxima es una empresa especializada en el suministro de tubería para micropilotes, tubos de acero para micropilotes, tubos paraguas y tubos para enfilajes, orientada a obras civiles, proyectos de sostenimiento del terreno y excavaciones subterráneas. Con presencia nacional e internacional, la compañía trabaja en estrecha colaboración con ingenierías y constructoras para ofrecer soluciones técnicas eficaces, personalizadas y con entrega rápida.