Espectacular concierto de Navidad con el Coro y Orquesta Distrito Sur de Andalucía

A unas semanas de Navidad, Carlos Daniel Beunza Kegalj, originario de Buenos Aires (Argentina), director de Coro, psicólogo y autor del libro «Inteligencia emocional a través del mundo musical», nos sorprendió el pasado domingo 1 de diciembre, en el Teatro de Las Lagunas, de Mijas (Málaga), con el II Concierto de Navidad solidario, ofrecido por el Coro y Orquesta Distrito Sur de Andalucía de la Iglesia Nueva Apostólica, ésta última dirigida por la prestigiosa violinista Laura Alganza.



Fue un acto sumamente oficial organizado por el Departamento de Mayores del Ayuntamiento de Mijas, exclusivamente dirigido a las personas mayores del municipio de Mijas, y donde se recogió de forma benéfica material escolar para todos los colegios afectados por la DANA. Además de la entrega de más de quinientos Pascuelos.

Carlos Daniel despertó su interés por los coros desde la infancia más tierna, dado que su abuela era cantante en Croacia y su familia siempre tuvo una estrecha vinculación con la música. Carlos cursó estudios de dirección y canto durante su juventud, y logró dirigir un coro en Argentina durante un periodo de 18 años. En la actualidad, cuenta con más de cuarenta años de experiencia y dedicación.



Este magnífico proyecto no sólo reúne músicos de diferentes ciudades como Madrid, Valencia, Gibraltar, etc. Además, los miembros del coro pertenecen a más de 12 naciones: españoles, argentinos, ingleses, alemanes, uruguayos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, guineanos, venezolanos, gibraltareños y dominicanos.

Cabe destacar que, a pesar de que este coro pertenece a la Iglesia Nueva Apostólica, numerosos miembros del coro y la orquesta pertenecen a otras identidades religiosas.

También es importante señalar que la Iglesia del Distrito Sur de Suiza, es quien contribuye de manera simultánea con un cincuenta por ciento en los gastos de los desplazamientos de los músicos y coreutas. A través de este valioso aporte económico, es factible continuar con este arduo trabajo llevado a cabo por todos ellos.

Es asombroso observar cómo la música congrega a una multitud de individuos de diversas nacionalidades y religiones en un proyecto solidario, sin ánimo de lucro.

La única meta existencial es alcanzar un efecto positivo en la sociedad mediante el deseo de compartir la magia del canto y la música.

En la actualidad, este grupo dispone aproximadamente de 60 coreutas y 15 músicos, que cada día se están consolidando más como una comunidad apasionada por la expresión artística y espiritual. Sin duda alguna, se llevó a cabo un concierto muy emotivo que conmovió a un público completamente entregado.

Hermosos cánticos tradicionales, como Dormido en el Pesebre, Oh Happy Day, La Primera Navidad, Noche de Paz, Jingle the Bells, Hallelujah/ from Messiah, La virgen Lava Pañales, Die Liebe Bist Du, Vengan todos con Nosotros, Llegó Nochebuena, etc. Todos ellos, en su mayoría, pertenecientes al libro del coro de la Iglesia Nueva Apostólica (INA). Y cantados en diferentes lenguas: español, alemán, inglés y latin. Ismael Boggio, Diego Licciardi, Javier Luiso, miembros de la INA, adaptaron y tradujeron textos y melodías.

De igual manera, fueron muy bien acogidas por el público, Amazing Grace, Scotland the Brave o El Pequeño Tamborilero, tres de las piezas interpretadas por el compositor y gaitero gibraltareño John Adam Mascarenhas, acompañado del músico argentino Alejandro Bertín en la percusión.



No obstante, no solo fue el canto y la música lo que nos entregó esta orquesta y este coro; sino que nos condujo a una profunda reflexión sobre el mundo actual, así como sobre la evolución de nuestros valores humanos y tradicionales, y cómo se deterioran a medida que el tiempo transcurre de generación en generación, ya sea por el estrés, por las pantallas, o por el uso excesivo de las redes sociales donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, olvidando, lo más importante, las personas que nos rodean y que forman parte de nuestro entorno familiar o de amistad.

Y fue a través de una narrativa y el diálogo de una abuela con su nieto, después de encontrar entre sus pertenencias un libro mágico, donde se podían escuchar las voces de un coro con sus instrumentos mientras leían.

La narrativa y la música se interconectaban al paso de cada hoja del libro, recreando cada imagen narrada.

La imagen del nieto, que comparte amorosamente ese instante de paz y dulzura con su abuela, y que permanece a su lado, nos entrega esos grandes valores familiares y tradicionales.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, quién despertó un gran interés por esta obra desde un principio, pronunció unas bonitas palabras a todos los asistentes, en la presentación de este extraordinario concierto, y posteriormente, a su finalización, le otorgó a Carlos Daniel el reconocimiento a su valiosa labor y dedicación.

Agradecer es poco, a la INA, así como al Coro y a la Orquesta de Distrito Sur de Andalucía, por este magnífico regalo que nos ofreció a través de este impresionante concierto.

Muchas gracias por este emotivo encuentro, en el que, de nuevo, la música nos une en un abrazo eterno, donde no importa la procedencia, la religión, la cultura, sino la unidad de una sociedad de la que todos formamos parte.