Los mejores pescados y mariscos recién traídos de las lonjas andaluzas

Muy cerca del Paseo de la Castellana, en pleno corazón financiero de Madrid, se encuentra un restaurante donde disfrutar de los mejores pescados y mariscos del sur: El Espigón.

Sus propietarios, la familia Cascajo Moro, regentan este local desde hace más de 30 años, cuya clientela fiel acude día tras día convirtiendo este restaurante en toda una institución. Ahora, junto a Carlos y Ana, es su hijo Carlos el que recoge el testigo para continuar consagrando este restaurante como uno de los mejores de la capital.



Gran parte de su éxito radica en su trato cercano y en su excelente materia prima, con los mejores pescados y mariscos frescos, recién traídos de las lonjas andaluzas, que hacen de este restaurante una auténtica experiencia gastronómica andaluza.

Carta amplia, adaptada a todos los paladares, en la que no pueden faltar sus arroces o sus famosas frituras, como sus sensacionales salmonetes de Motril, las riquísimas puntillitas de Isla Cristina o los pequeñitos y sabrosos boquerones victorianos, sin olvidar sus gambas blancas, cigalas de huelva, langostinos, coquinas o sus deliciosas almejas.



Decoración clásica, inspirada en la costa y el mar, en un ambiente acogedor en el que una barra nos da la bienvenida e invita a tomar un aperitivo improvisado en sus mesas altas. Para disfrutar de una comida relajada, no hay nada como adentrarse en sus salones o reservados.



En nuestra visita probamos un jamón ibérico de bellota exquisito, seguido de unas espectaculares zamburiñas y una lubina al horno. No pudo faltar su fritura, adobo y boquerones fritos, que en esta ocasión realizaron con harina de maíz (apto para celíacos) que le aportaba una capa crujiente espectacular. Acabamos con uno de sus postres caseros, flan de queso.



Restaurante El Espigón, sin duda punto de encuentro para los amantes de una buena mesa.

Dirección: Calle del Poeta Joan Maragall, 58, Madrid

Teléfono: 91 579 32 32 Precio medio: 50 € Abierto todos los días excepto lunes y noche del domingo www.elespigon.com Dispone de servicio de aparcacoches