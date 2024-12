Josbel FIGURITA lanza su nuevo single ‘Qué difícil’

La nueva canción del cantante cubano se lanzó ayer día 1 de diciembre y aborda la dificultad en el cambio de una pareja y las dudas e incoherencias entre el amor y el deseo Josbel Rodríguez, más conocido comoFIGURITA, lanzó su nuevo single Qué difícil ayer día 1 de diciembre.

Nacido en Cuba, en el seno de una familia de apasionados por la música, FIGURITA es mecido por los cantos tradicionales de su país. Especialmente por la música de su padre José Antonio Rodríguez, más conocido como El Moro de la Salsa.

A la temprana edad de 8 años, empezó a tocar piano en el conservatorio Alejandro García Caturla de Marianao, La Habana. Todo ello motivado por las influencias de Oscar de León, Beny Moré, Marc Anthony y Chucho Valdés.

Continuó practicando piano en dicho conservatorio hasta que viaja a Suiza, lugar donde el cantante cubano reside desde el año 2000. A pesar de llevar tanto tiempo residiendo en el país europeo, FIGURITA no ha perdido ni un ápice del talento típico de los músicos cubanos, como demostrará posteriormente en su prolífica carrera musical.

Tras viajar a Suiza, FIGURITA participa en sus primeras grabaciones con el Conjunto Salsómetro en compañía de su amigo Luisito Aballe, reconocido percusionista. De este modo, contribuye con Palatimba cantando el tema La Que Manda, tema que cuenta con más de 1 millón de visitas en YouTube.

En 2011 integra la orquesta Mercadonegro y entonces aparecen las oportunidades de acompañar a grandes voces. Desde Tito Nieves a Lalo Rodríguez pasando por Jerry Rivera, Tony Succar, Charlie Aponte, José Alberto El Canario, Willy García, Ray Sepúlveda, Mayito Rivera de VanVan e Ismael Miranda, entre otros.

En 2012 compone Mujer De Otro en compañía de Dampy Mesa Martínez y en colaboración con La Bohemia. Se trata de su primer videoclip y alcanza más de 2 millones de visualizaciones.

En Cuerpo y Alma lanzado en memoria del cantante francés Grégory Lemarchal fue su debut discográfico en 2017. El carácter efusivo e íntimo junto a la calidad impecable de su producción convierten a este disco en un referente ineludible para los amantes de las nuevas tendencias de la salsa.

A En Cuerpo y Alma le siguió el sencillo Cubano Sin Cliché que recibió más de 100.000 visitas en YouTube en tan solo un mes.

Tras el aclamado álbum En Cuerpo y Alma y el gran éxito cosechado con su single Cubano sin Cliché, no extraña que la salsa clásica y moderna que realiza FIGURITA haya conquistado desde el primer instante el corazón de sus oyentes.

FIGURITA ha mostrado en innumerables ocasiones sus credenciales en discos como Son Riendo Al Mundo del tresero cubano Carlos Irarragorri, Overflow del percusionista venezolano Edwin Sanz, La Salsa Es Mi Vida de Mercadonegro y como invitado en A Mí Me Dicen Son del Conjunto Salsómetro de Luisito Aballe.

Del mismo modo, su trabajo en Pa La Timba con el hit La Que Manda, así como Mujer de Otro junto a La Bohemia, lo dejaron en el corazón de salseros en Latinoamerica, alcanzando millones de visualizaciones en YouTube.

En los próximos meses, Josbel FIGURITA realizará varios conciertos en Suiza y Europa.