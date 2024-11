​Casa África presenta su 10ª Muestra de Cine: una ventana a la diversidad y riqueza cultural del continente africano

Casa África celebra su 10ª Muestra de Cine esta próxima semana en Las Palmas de Gran Canaria, en un un evento abierto al público que busca dar voz a los narradores audiovisuales de África y su diáspora. Este ciclo de cine, que tendrá lugar estos próximos lunes, martes y miércoles (del 2 al 4 de diciembre de 2024) en el Salón de Actos de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ofrece una oportunidad única para conocer África y su gente desde una perspectiva auténtica, alejándose de los estereotipos comunes en los medios de comunicación.

En esta edición, la Muestra de Cine de Casa África continuará apostando por los géneros documental, ficción y drama como herramientas de sensibilización y transformación social. Se presentarán trabajos actuales de países como Comoras, Egipto, Madagascar, Marruecos, Ruanda, Sudáfrica y Tanzania, abordando temáticas diversas enmarcadas en el Plan de Actuación de Casa África, tales como migraciones, desarrollo sostenible, derechos sociales, derechos humanos y cambio climático.

La Muestra de Cine Casa África no solo ofrece una ventana a la realidad cotidiana del continente africano, sino que también permite a los espectadores viajar sin moverse del sillón y descubrir culturas que, aunque parezcan lejanas, están más cerca de lo que imaginamos.

Este evento cuenta con la colaboración del Decanato de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el programa Cinenómada – FCAT. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La 10ª Muestra de Cine de Casa África está cofinanciada al 85% por fondos FEDER en el marco del proyecto COMPASS (1/MAC/4/7.2/0018) dentro de la iniciativa INTERREG VI D MAC 2021-2027.

Programa:

Lunes 2 de diciembre. 18h Zanatany, l’empreinte des linceuls esseulés , de Hachimiya Ahamada (Ficción, Bélgica, Comoras, 2024, 27’)

, de Hachimiya Ahamada (Ficción, Bélgica, Comoras, 2024, 27’) Disco Afrika: une histoire malgache, de Luck Razanajaona (Drama, Alemania, Francia, Madagascar, Mauricio, Qatar, Sudáfrica, 2023, 81’)

Martes 3 de diciembre. 18h I promise you paradise , de Morad Mostafa (Drama, Egipto, Francia, Qatar, 2023, 25’)

, de Morad Mostafa (Drama, Egipto, Francia, Qatar, 2023, 25’) Indivision, de Leïla Kilani (Drama, familia, Francia, Marruecos, 2023, 127’)

Miércoles 4 de diciembre. 18h Katope , de Walt Mzengi Corey (Fantasía, Tanzania, 2023, 13’)

, de Walt Mzengi Corey (Fantasía, Tanzania, 2023, 13’) The Bride, de Myriam Uwiragiye Birara (Drama, Ruanda, 2023, 73’)