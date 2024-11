Ideas para decorar tus cejas en Navidad

Valentina Troni, experta en cejas y CEO de Tebori Brows, nos da algunas ideas para diseñar tus cejas de forma original estas navidades.

Está de moda decolorar las cejas y ponerlas de colores, si eres una persona atrevida. A Valentina se le ocurrió maquillar sus cejas con purpurina dorada, a juego con un outfit de los mismos tonos y ¿sabes qué ocurrió? Que triunfó.

Trucos originales aptos para eventos navideños

“Puedes decolorar la cola de la ceja y ponerla rosa, azul… del color que más te guste. Es muy original y, lo más importante, reversible, puesto que a la ceja la puedes volver a teñir y el pelo crece muy rápido”, apunta Valentina Troni.

Otro truco que la experta recomienda es “alisarlas con un laminado de cejas o con un gel de cejas fuerte y pegarle pegatinas de strass, tanto dentro de la ceja como fuera sobre el párpado”. Un look estupendo para las noches de fiesta.

No obstante, si eres más clásica, siempre puedes optar por el diseño de cejas con hilo y tinte o algo más permanente: la micropigmentación. “Es en esta época cuando también hay quienes acicalan sus cejas, lo complementan con un tratamiento facial para que la piel tenga más glow”.

La opción de agregar pequeñas gemas autoadhesivas cerca de las cejas, de manera simétrica, también es sencilla y divertida.

Prueba a jugar con las sombras. Aplica una sombra en tonos dorados, plateados o cobre en las cejas, y difumina ligeramente para un efecto sutil.

Si eres más atrevida, prueba con unas plumas suaves:adhiere pequeñas plumas en tonos metálicos o neutros para obtener un look extravagante pero refinado.

Por último, no puedes lucir unas cejas de diez y no prestar atención a tus pestañas. “El rizado de pestañas con tinte es lo que va a armonizar tu mirada y agrandar tu ojo. Si le ponemos un eyeliner, que también puedes micropigmentar, no solo vas a ser la reina de la noche, sino de todo 2025”, añade la experta.

Recuerda que un maquillaje de ojos sencillo o unos labios nude hará que las cejas sean el centro de atención sin sobrecargar el look.