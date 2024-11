Golpetazo en la mesa del campeón en la Copa del Rey (5-1)

Así se escriben las grandes gestas. Y así es el Betis Futsal que, como buena sección del Real Betis Balompié, se agigantó una vez más ante un equipo grande y seguirá, como vigente campeón de la Copa del Rey que es, con la defensa de su título después de tumbar, y con todas las de la ley, a todo un ElPozo Murcia.

El 5-1 que campeó en Amate es una clara muestra del desempeño de un equipo que, para bien o para mal, se motiva con mucha facilidad ante los grandes que ante aquellos que comparten categoría con él en Segunda División en la presente campaña. Y ahora, a esperar al siguiente rival en octavos.

Porque, sí, Betis demostró que, por mucho que cueste creerlo, suele competir mucho mejor ante rivales poderosos que ante los suyos propios en la categoría de plata. Además, llevar la simbólica escarapela de campeón le dio un plus a los de André Broncanelo, que en la primera parte no parecían el irregular equipo que compite este año en Segunda.



Lin, como un chaval Tanto le complicó la vida el Betis a ElPozo que, a los diez minutos, un robo de balón de los verdiblancos acabó en un gran pase en profundidad de Álex García que Lin aprovechó para batir por bajo a Juanjo. El capitán, uno de los mejores jugadores de España en el siglo XXI y que sigue aprovechando en Sevilla la recta final de su carrera, colocaba el 1-0 lo que suponía una -relativa- sorpresa en la eliminatoria.

Y aún perdonó el propio Lin dos ocasiones más antes del descanso, lo que le habría puesto la remontada aún más difícil a un equipo murciano que apenas si contó con un disparo fuera de César con todo a favor como ocasión clara de marcar.

Pero Lin quería seguir reverdeciendo los laureles que tuvo con el Caja Segovia, el Barça, la selección y, en la Copa, el año pasado con el Betis. Suyo fue el 2-0 nada más comenzar la segunda parte después de robar en su área y cruzarse todo el campo hasta batir de nuevo a Juanjo (2-0, min 22), como si tuviese 25 años y no 38. Y la fiesta continuó con el tercero, marcado por Ismael a pase de Povea (min 27).

Uno y otro gol más ElPozo empezó a atacar de cinco para intentar la remontada, pero ni por esas. El Betis se defendía bien y, es más, hasta llegó el cuarto gol tras una jugada de pillo de Ismael que, desde el saque de banda, envió con las manos un rápido y preciso pase a Álex García, antes de que la portería del equipo murciano quedase cubierta. Álex, de cabeza, puso fácilmente el 4-0. E Ismael, en un tuya-mía con Povea delante mismo de la portería de Juanjo, el quinto poco después (5-0, min 33).

Aunque el partido cobró en su recta final una ligera emoción con la expulsión de Povea y el gol de Ricardinho, el resultado nunca peligró porque los jugadores béticos -Lin y Pablo Otero acabaron acalambrados hasta el último músculo; y el capitán, víctima finalmente de su sobreesfuerzo, preocupa mucho más- siguieron defendiendo como jabatos. Y así seguirán, con la defensa de su título, al menos durante una ronda más tras cargarse, y de qué manera, a ElPozo.

5 - REAL BETIS FUTSAL: Ferreyra, Dickson, Rafa López, Álex G., Lin -quinteto inicial- Franco, Povea, Guti, P. Otero, Ismael y Starna. 1 - ELPOZO MURCIA: Juanjo, César, Rafa Santos, Ricardinho, Gadeia -quinteto inicial- Esteban, Marlon, Felipe, Ricardo, Álvarez, Palacio y Miguel Ángel. GOLES: 1-0: Lin (min 10); 2-0: Lin (min 22); 3-0: Ismael (min 27); Álex García (min 31); 5-0: Ismael, min 33); 5-1: Ricardinho (min 36). ÁRBITROS: Jairo Leiva y David Pizarro. Roja a Povea (min 35); amarilla a los visitantes Ricardo y Esteban. INCIDENCIAS: Dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol sala. Pabellón Amate (Sevilla).