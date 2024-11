First Stop cierra el año con 4 nuevos talleres en Madrid

La Comunidad cuenta con un total de 57 centros de la marca, de un total de 450 talleres a nivel nacional. En la Península Ibérica cuenta actualmente con 584 puntos de venta y prevé concluir el ejercicio con 600 Firs Stop, red de talleres especializados en neumáticos y mantenimiento integral del automóvil, ha sumado 4 nuevos centros en Madrid durante este año. Estas aperturas, la cadena suma 57 talleres en la comunidad y suman un total de 439 puntos de venta en España.

A lo largo de este año, First Stop ha inaugurado 61 nuevos talleres en 2024 entre España y Portugal, alcanzando un total de 584 unidades en la Península Ibérica. La mayor parte de estas aperturas se ha concentrado en País Vasco (14) y Cataluña con 11 centros; seguidos por Canarias y Comunidad Valenciana (8), Castilla-La Mancha (6), Andalucía, Galicia y Madrid con 4 cada una, y Castilla y León y Extremadura con una apertura cada una. A nivel europeo, la red tiene presencia en 25 países con casi 2.000 puntos de venta.

Actualmente, la empresa está inmersa en un ambicioso plan de expansión, que tiene como objetivo abrir 100 nuevos talleres a lo largo de este año, para finalizar 2024 con 600 centros en funcionamiento. Este crecimiento representará un incremento del 20% en la capacidad de servicio de la compañía.

Para ello, el equipo directivo ha diseñado un plan de negocio que se basa en la digitalización sin perder de vista la sostenibilidad, dos pilares que marcan su estrategia de crecimiento. Además, First Stop está llevando a cabo una importante optimización de su modelo de negocio, simplificando los procesos para mejorar tanto la eficiencia operativa como la rentabilidad de sus talleres.

Innovación, digitalización y sostenibilidad como pilares estratégicos

El plan de expansión de First Stop va más allá de su crecimiento geográfico. La compañía ha trazado un plan de negocio que combina la digitalización de sus operaciones con un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Este enfoque se ha traducido en la implementación de avanzadas tecnologías de gestión en sus talleres, lo que ha permitido una optimización y una automatización sin precedentes en la operativa diaria. Una de las acciones más exitosas ha sido la vinculada a la gestión de citas y el seguimiento en tiempo real del estado de los servicios, lo que se ha traducido en una significativa reducción en los plazos, incrementando la satisfacción de sus clientes - tanto particulares, como usuarios de flotas y empresas de renting- y la rentabilidad de sus talleres.

Tras 25 años de presencia en el mercado y cerca de 2.000 puntos de venta a nivel europeo, First Stop ha logrado posicionarse a la cabeza del mercado, gracias a su catálogo de productos, servicios, -que incluye desde neumáticos de alto rendimiento hasta soluciones avanzadas de mantenimiento y reparación- a la amplia cobertura y capilaridad de su red, y a la atención de su personal, en cuya formación la compañía invierte permanente, para asegurarse que su plantilla esté siempre a la vanguardia de las últimas tecnologías y métodos de trabajo.

Este esfuerzo por optimizar y simplificar los procesos operativos no solo mejora la eficiencia de los talleres, sino que refuerza su rentabilidad y capacidad para seguir liderando el sector.