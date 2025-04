WiBLE facilita la movilidad empresarial con su servicio de carsharing para empresas sin gastos fijos

La compañía de carsharing en la Comunidad de Madrid ofrece a las empresas una solución flexible y sostenible para sus necesidades de movilidad sin los costes fijos asociados al uso de una flota o un vehículo propio La movilidad urbana está atravesando una profunda transformación, especialmente en ciudades como Madrid, donde la congestión y las preocupaciones medioambientales están impulsando la adopción de alternativas sostenibles.

Por esta razón, WiBLE Empresas ofrece el servicio de carsharing impulsado por KIA y Repsol en la Comunidad de Madrid, proporcionando una solución de movilidad flexible y libre de gastos fijos. Esta propuesta permite a las empresas gestionar sus necesidades de transporte sin necesidad de adquirir o mantener una flota propia, eliminando los elevados costes asociados con la compra, mantenimiento y gestión de los vehículos.

Con el carsharing de WiBLE, las empresas pueden alquilar vehículos híbridos enchufables con Etiqueta Cero Emisiones únicamente durante el tiempo que los trabajadores necesitan el vehículo, desde minutos hasta varios días, lo que les permite optimizar los costes y ofrecer a sus empleados una forma eficiente de desplazarse por la ciudad. Esta modalidad de uso por tiempo, sin pagos iniciales ni contratos de permanencia, convierte a WiBLE en una opción atractiva para las empresas que buscan adaptarse a un modelo de movilidad más flexible y económico.

Pagar solo por su uso

Una de las características más llamativas del carsharing de WiBLE es que no es necesaria una inversión inicial para el uso del vehículo. Lo único que hacen las empresas que requieran este servicio es pagar solo por el tiempo exacto que los trabajadores usan los vehículos.

WiBLE permite que las empresas accedan a los vehículos de su flota de forma rápida y sencilla, a través de su aplicación móvil o su sitio web. Además, el servicio es completamente flexible, con opciones que van desde alquileres por minutos o por horas hasta alquileres más largos, como el WiBLE MáS (alquiler de 2-30 días) o WiBLE MáS por MeS, un alquiler que va desde un mes o más.

El proceso de alquiler es fácil y directo: tras registrarse como empresa en la plataforma de WiBLE, los usuarios pueden hacer reservas sin necesidad de pagar ninguna fianza ni realizar depósitos, lo que facilita el acceso a una movilidad eficiente y sin complicaciones. Además, todos los vehículos se entregan de forma gratuita en la ubicación seleccionada, lo que añade una capa extra de comodidad para las empresas que utilizan el servicio.

Una flota sostenible con más de 600 vehículos híbridos enchufables

Los vehículos de WiBLE son KIA Híbridos enchufables, lo cual les otorga la Etiqueta Cero Emisiones de la DGT. Esto no solo asegura que los vehículos sean aptos para circular por las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) del centro de Madrid, sino que también garantiza un impacto ambiental mínimo. Gracias a su tecnología híbrida enchufable, los coches de WiBLE reducen significativamente la huella de carbono. Esta opción es especialmente valiosa para las empresas que buscan incorporar prácticas ecológicas en sus operaciones y ofrecer a sus empleados alternativas de transporte más responsables con el medio ambiente.

Servicios flexibles para una movilidad fácil y sostenible

WiBLE no solo ofrece una solución para las necesidades de movilidad de las empresas, sino que también se ha posicionado como una opción clave para los usuarios que buscan una forma más flexible y sostenible de moverse por Madrid. Además del servicio de carsharing para empresas, WiBLE también cuenta vehículos para particulares, permitiendo a los ciudadanos alquilar coches por horas o días, así como el uso de vehículos de WiBLE para traslados desde y hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Gracias a la combinación de tecnología avanzada, un servicio flexible y una flota de vehículos que cumplen con los más altos estándares de eficiencia energética, WiBLE se ha consolidado como una opción líder para aquellos que desean un transporte rápido, cómodo y respetuoso con el medio ambiente. En un mundo donde la sostenibilidad y la eficiencia son cada vez más demandadas, WiBLE ofrece la respuesta perfecta para empresas y particulares que desean contribuir a una movilidad más limpia y sostenible en Madrid.

Con su servicio de carsharing, WiBLE está marcando el camino hacia una movilidad más accesible y sostenible en la Comunidad de Madrid, donde empresas y usuarios pueden disfrutar de la flexibilidad de un servicio de alquiler sin las ataduras de los contratos a largo plazo ni los elevados costes de mantener una flota propia.