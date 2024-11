ADEL forma a 13 alumnos en mantenimiento y limpieza de alojamientos, especialidad con gran demanda laboral en la Sierra Norte

Todos ellos, provenientes de Jadraque, Cogolludo y Sigüenza, recibieron sus diplomas, tras acreditar una formación teórica y práctica de 75 horas que ADEL Sierra Norte ha llevado a cabo con la colaboración de ACCEM. Algunos ya están trabajando, incluso antes de terminar su formación, y el resto espera incorporarse a la plantilla de las empresas locales en las próximas semanas Trece alumnos y alumnas, provenientes de Jadraque, Cogolludo y Sigüenza, han terminado en estos días el curso de formación para personal de mantenimiento y limpieza de alojamientos que impulsa el grupo de desarrollo rural ADEL Sierra Norte, con la colaboración de ACCEM.

Para poner en valor su esfuerzo, el grupo de desarrollo rural y la ONG entregaron sus diplomas a todos los alumnos que han terminado la formación en un acto público que tenía lugar en el salón de actos del Centro Cultural El Torreón de Sigüenza.

Se los entregaron la presidenta de ADEL, María Jesús Merino, y la responsable de ACCEM en Sigüenza, Ana Belén Sanz.

Antes de la entrega, Merino recordaba la labor que desempeña ADEL en la comarca, permitiendo, gracias a la gestión de fondos europeos, la ejecución de proyectos para los que los ayuntamientos, o las asociaciones, no tendrían por sí mismos capacidad de realizar en el medio rural, destacando, además, la importancia de la formación de personas que apuestan por el territorio. Merino dio las gracias a los docentes, y especialmente, a las organizaciones que hacen posibles estas formaciones, como ACCEM. "Ellos, que están en la Junta Directiva, son quienes, muchas veces, nos proponen ideas de proyectos que pueden ser importantes", recalcó, deseando, finalmente, a todos los alumnos, "que saquen provecho de su nueva formación".

Por su parte, Ana Belén Sanz, responsable de ACCEM en Sigüenza, daba la enhorabuena a los alumnos y las gracias a los formadores de un curso "que no hubiera sido posible sin la financiación de ADEL". Según Sanz, el grupo de desarrollo rural determina previamente las necesidades a cubrir con los fondos que gestiona. "El conocimiento del territorio ayuda a definir las características de las formaciones, para que sean eficaces", señaló. Uno de los motores de la dinamización de la comarca es el turismo, y el mantenimiento y limpieza de alojamientos es una de las profesiones con más demanda de mano de obra. "Por eso, incluso antes de terminar la formación, como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, los empleadores se han puesto en contacto con nosotros para ofrecer puestos de trabajo. Debemos seguir por esta línea, que es un magnífico ejemplo de colaboración entre los distintos actores del territorio", concluyó.

La formación ha durado 75 horas, y tuvo carácter teórico y práctico. Las clases teóricas se impartieron en diferentes instalaciones: Casa del Doncel y en las instalaciones del Hostal Doña Blanca. Las prácticas, en el Hostal Doña Blanca, dirigidas por Yolanda Marín, actual jefa de servicio del Parador de Sigüenza.

En el apartado teórico, los alumnos han obtenido la titulación como manipulador de alimentos, que también recibieron en el mismo acto, y nociones básicas sobre atención al cliente, elaboración y actualización de inventarios o sobre uso y recomendaciones sobre productos de limpieza. El curso también ha dedicado tiempo a reforzar los conocimientos de los alumnos en materia de búsqueda activa de empleo.

"Los alumnos han mostrado muchas ganas de aprender y de trabajar en el sector", afirmaba Yolanda Marín. Principalmente, la formadora les ha enseñado la forma de trabajar en un hotel. "No es lo mismo limpiar en casa que hacerlo de forma profesional. Les he mostrado los protocolos que se siguen en los hoteles, muy parecidos en todos ellos, y he intentado transmitirles mi cariño por esta profesión, que tanta demanda tiene en la comarca", explicaba. Marín se mostró confiada en que en una Sierra Norte dedicada, en buena medida, al turismo rural, "todos ellos pueden encontrar empleo".

Sharon Serna, de origen colombiano, pero vecina de Sigüenza, ha sido una de las alumnas. "Me gusta mucho el área de hostelería. Quería integrarme y conocer todo lo que tiene que ver con la hostelería en España, y el curso me lo ha permitido. Y creo que también me va a servir para obtener un trabajo en el futuro", declaraba. La alumna aprendió "lo importante que es tener un buen protocolo para dejar una habitación en perfecto estado para un cliente" e incluso cómo aplicarlo "en nuestras propias casas".

Esta nueva colaboración entre ACCEM y Adel Sierra Norte, con el apoyo de la Junta de Comunidades y de la Diputación de Guadalajara, le da continuidad a los dos cursos, uno sobre 'Actividades Básicas en cocina Profesional' que capacitó a 11 personas en aquellas habilidades más necesarias para trabajar en las cocinas profesionales de restaurantes, hoteles, residencias y colectividades, y otro para camareros de bar y sala, que formó a otras 12 personas más, a mediados de 2024.