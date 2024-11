Motor16 celebra la gala de los 'Premios Los Mejores 2024' en su 41 aniversario

La revista Motor16 celebró este lunes en Madrid la gala de los Premios Motor16 'Los Mejores 2024', un evento cargado de emoción que reunió a las figuras más destacadas de la industria automovilística Este año, la ceremonia tuvo un significado especial al coincidir con el 41 aniversario de esta icónica publicación, que desde 1983 ha sido un referente del mundo del motor en España.

Con un formato que combinó tradición e innovación, la gala homenajeó a los vehículos, empresas y líderes que han brillado durante el último año en diversas categorías. Marta García, la presentadora del evento, dio la bienvenida a los asistentes con un recorrido nostálgico por la historia de Motor16, recordando cómo esta revista ha acompañado la evolución del automóvil en nuestro país, desde los modelos clásicos hasta los eléctricos y autónomos que lideran hoy la transformación del sector.

Inauguró el evento Ángel Carchenilla, Editor de Motor16 que recordó cómo el sector de la automoción ha sido el que más ha invertido en investigación y desarrollo para mejorar la sostenibilidad en nuestras ciudades. Para Javier Montoya, Director de Motor16 "es la libertad uno de los mayores valores que el sector entrega a la sociedad, permitiéndonos ir donde queramos, cuando queramos y como queramos".

Por su parte, Francisco de Borja Carabante, segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Madrid, recordó que "Madrid no es una ciudad de cero coches, es una ciudad que trabaja para que los coches sean cero emisiones, ayudando a vecinos y empresas a avanzar en la transición hacia una movilidad sostenible".

Premios destacados de la noche

La gala de Premios Motor16, marcada por una emotiva foto de familia con los galardonados y los encargados de entregar los premios, celebró no solo los logros alcanzados en el presente, sino también el prometedor futuro de la industria automovilística. En este evento, se reconoció la excelencia de diversas áreas con 16 galardones distribuidos en diferentes categorías, destacando a los líderes y visionarios que continúan impulsando la innovación y el progreso en el sector.

Premio Ejecutivo del año, a D. Leopoldo Satrustegui, Presidente de Hyundai

Leopoldo Satrústegui, presidente de Hyundai Motor España desde diciembre de 2023, ha sido clave en el éxito de la marca. Desde 1992, ha liderado áreas como ventas, marketing y planificación, y, como director general desde 2014, logró hitos como el tercer puesto del mercado español en 2022, el liderazgo del Tucson y el impulso en nuevas tecnologías.

Entregó el premio María Ruiz-Manahan, CEO de Cetelem.

Premio Eléctrico sostenible otorgado a KIA EV-3

Kia refuerza su apuesta por la electrificación con el Plan S, destacando el EV3 como su modelo más accesible. Este vehículo sobresale por su autonomía, capacidad de carga líder en su segmento, amplio espacio y tecnología avanzada en seguridad y conducción, además de servicios como Kia Charge y control remoto.Recibió el premio, Eduardo Divar, Director General de KIA España. Lo entregó Robert Buan, Director of Pricing and Revenue Growth de Moeve.

Premio Lanzamiento del Año al EX30 de Volvo

El Volvo EX30, cuarto modelo 100 % eléctrico de Volvo, es su propuesta más pequeña y el primero en el segmento B. Destaca por su éxito en ventas, posicionándose en el podio de eléctricos en Europa, solo detrás de Tesla. Ofrece diseño compacto, tecnología avanzada en baterías, seguridad emblemática de Volvo, hasta 480 km de autonomía y 272 CV, todo a un precio que, con ayudas, puede bajar de 30.000 euros. Entregó el premio María Ruiz-Manahan, CEO de Cetelem, y lo recibió D. José María Galofré, Consejero Delegado de Volvo Car España.

Premio Marca/Empresa de Vehículos de Ocasión de España a FLEXICAR

Flexicar, líder en el mercado de vehículos de ocasión desde 2012, destaca por su fiabilidad, seguridad y servicio integral enfocado en la transparencia y calidad. Con más de 140 concesionarios, 90.000 operaciones anuales y 1.000 millones de euros en facturación, su éxito radica en la profesionalización y la innovación constante. En 2024 lanzó Flexicar Green, el primer concesionario de ocasión exclusivo para vehículos Eco y Cero, reafirmando su compromiso con la movilidad sostenible. Entregó el premio Jorge López Corda, Director Auto Cetelem, y lo recibió Oliver Cornago, CEO de Flexicar.

Premio al Servicio al Cliente a NORTHGATE

Northgate, con su lema "Renting Flexible", se ha posicionado en el mercado por su compromiso con un servicio centrado en el cliente, ofreciendo soluciones adaptadas a cualquier necesidad de movilidad, profesional o particular. Este modelo único y diferencial, presente desde sus inicios, cuenta con una red de 30 centros en España que priorizan al cliente en su estrategia. Recogió el premio D. Jorge Alarcón, Consejero delegado de Northgate.

Premio Vehículo comercial a STELLANTIS

Stellantis Pro One ha logrado hitos impresionantes este año, incluyendo el lanzamiento de 12 nuevos modelos, soluciones avanzadas de electrificación e innovaciones tecnológicas que transforman la conducción y la eficiencia operativa. Su liderazgo en el mercado europeo y compromiso con la sostenibilidad son referentes en la industria automotriz.

El premio también reconoce su impacto positivo en la economía y sociedad española, ofreciendo soluciones de movilidad para miles de empresas y profesionales. Destaca especialmente la fábrica de Vigo, pilar de la economía gallega y epicentro de la producción de vehículos comerciales, con más de 531.000 unidades producidas en 2023, de las cuales 309.000 fueron vehículos comerciales, reflejando su capacidad y eficiencia. Recogió el premio Diego Rey, Director de Stellantis Pro One en España y Portugal.

Premio Coche del año a RENAULT

Renault ha apostado por el pasado para construir el futuro con el Renault 5 E-Tech, un modelo 100% eléctrico inspirado en el clásico R5. Este diseño icónico combina la experiencia de la marca en coches eléctricos con innovaciones como una autonomía destacada, potencia, carga eficiente y un sistema de Google integrado. Como pioneros en la movilidad sin emisiones, ofrecen un modelo accesible que promete liderar la revolución eléctrica, haciendo de la movilidad sostenible una realidad asequible. Recibió el premio, Sébastian Guiges, Director General de Renault y Alpine en España.

Premio Apoyo al automovilismo al BANCO SANTANDER

El Banco Santander se convierte en patrocinador y banco oficial de la Fórmula 1 desde 2025, mediante un acuerdo plurianual. Esta alianza tiene como objetivo aumentar la visibilidad de Santander y Openbank, su filial digital, en mercados clave como Estados Unidos. La Fórmula 1, con una audiencia global de 1.350 millones en 2023, refuerza su presencia en los principales mercados de Santander en Europa y América. Recibió el premio, D. Geijo Castany Enrique, Director de Patrocinios del Grupo Santander.

Premio SUV del año 2024 a Cupra Terramar

En solo seis años, CUPRA se ha consolidado como un fenómeno automovilístico, destacando con el éxito del Formentor y lanzando ahora el Terramar, un SUV fabricado por Audi en Hungría. Con cinco opciones de motorización, incluyendo motores TSI, híbridos mild hybrid y enchufables con más de 100 km de autonomía eléctrica, el Terramar busca atraer a todo tipo de usuarios. Este modelo refleja la importancia para el grupo Volkswagen, combinando potencia, innovación y el estilo "Made in Barcelona". Recibió el premio, Don Víctor Sarasola, Director Comercial Cupra España.

Premio al coche Premium 2024, al Q6 e-tron de AUDI

El Audi Q6 e-tron marca un hito como el primer modelo desarrollado sobre la plataforma PPE, que dará vida a una nueva gama de vehículos. Este SUV de 4,77 metros destaca por su diseño y su batería de 100 kWh, que ofrece 625 km de autonomía WLTP y una carga ultrarrápida de 270 kW en solo 21 minutos. Además, mantiene el dinamismo, confort y calidad premium característicos de Audi. Recibió el premio, D. Alberto Teichman. Director General Volkswagen Vehículos Comerciales en España.

Premio Compacto 2024, a la Serie 1 de BMW

El BMW Serie 1, en su cuarta generación, se consolida como el mejor compacto de la marca, destacando por su diseño dinámico, motores eficientes con híbrida ligera de 48 voltios y tecnología avanzada, incluyendo el nuevo BMW iDrive. Todo esto lo posiciona como uno de los modelos más competitivos de su segmento. Recibió el premio D. Manuel Terroba, Presidente de BMW.

Premio 50 años del Golf, a VOLKSWAGEN

El Volkswagen Golf, con 50 años de historia, ha sido clave en la evolución del automóvil y ha influido profundamente en los conductores europeos. Destacado por su versatilidad y el lanzamiento de versiones emblemáticas como el GTI, sigue siendo uno de los modelos más importantes para la marca. En su octava generación, el Golf se adapta a la electrificación con versiones híbridas enchufables que superan los 100 km de autonomía eléctrica. Recibió el premio D. Enric Pifarré, Director General de Volkswagen Group.

Premio Urbano del año, a LBX de Lexus

El Lexus LBX es un modelo que introduce a la marca a nuevos clientes, combinando lujo, elegancia y versatilidad de SUV. Diseñado para el uso urbano, destaca por su capacidad de circular más del 80% del tiempo en modo eléctrico, siendo ideal para la ciudad. Ofrece una experiencia de conducción única y tecnología híbrida avanzada, manteniendo los altos estándares de exclusividad y estilo de Lexus. Su lema, "Everyday Extraordinary", refleja su enfoque práctico y elegante Recibió el premio Doña Mar Pieltain, Directora general de Lexus España.

Premio Tecnología e innovación al Grupo BOSCH

La multinacional alemana Bosch es un referente en tecnología automotriz, destacando por su innovación en seguridad, rendimiento, sostenibilidad y confort. Su liderazgo en tecnologías como vehículos eléctricos, autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor refuerza su compromiso con la movilidad del futuro. Bosch también impulsa soluciones sostenibles, como pilas de hidrógeno y combustibles sintéticos, e integra servicios de transporte conectados a través de su plataforma en la nube, mejorando la eficiencia y comodidad para los usuarios. Recibió el premio D. Ricardo Olalla, vicepresidente de Ventas Quality Mobility Solutions de Bosch España.

Premio Mejor Todo Terreno del año, a la Clase G de Mercedes

El Mercedes Clase G celebra 45 años como referente en todoterrenos, manteniendo su esencia y mejorando con cada generación. Desde 1979, ha sido versátil, desempeñando múltiples roles: robusto, aventurero, deportivo y hasta como Papamóvil. Su capacidad para afrontar cualquier desafío ha sido su sello distintivo. Hoy, también en versión eléctrica, mantiene su rendimiento y cero emisiones. Recibió el premio Don Gonzalo Medem, Responsable Comunicación Corporativa & Prensa Mercedes-Benz Cars España.

Premio Mejor Sistema avanzado de ayuda a la conducción (ADAS), al sistema BLUECRUISE de FORD

La conducción autónoma fue una de las grandes apuestas de los fabricantes en la última década, aunque ahora el enfoque está en la electrificación y sostenibilidad. Ford, sin embargo, dio un paso importante con el lanzamiento de Blue Cruise, un sistema semiautónomo 2.5 autorizado por la UE, que permite al conductor soltar las manos del volante, pero exige atención en la carretera. Con nuevas funciones, como el cambio autónomo de carril, la tecnología sigue avanzando. Recibió el premio D. Jesús Alonso, CEO de Ford.

Motor16: 41 años de historia viva

En un entorno donde lo digital predomina, Motor16 continúa siendo un referente en papel, ofreciendo a sus lectores una experiencia única que combina profundidad informativa y calidad visual. Con este aniversario, la revista reafirma su compromiso de seguir siendo la brújula para los apasionados del motor, abordando temas de actualidad como la sostenibilidad y la innovación.