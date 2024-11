Carta al director

Att Guillermo Peris,

Me dirijo a usted como ciudadana para expresar mi preocupación sobre un asunto que afecta a toda nuestra comunidad y sociedad. Quiero manifestar mi preocupación por la inadecuada accesibilidad y la arquitectura hostil de muchos espacios públicos y privados que afecta a la comunidad de las personas con diversidad funcional. Teniendo en cuenta que más del 15% de la población mundial vive con alguna forma de discapacidad, queda patente la necesidad de un entorno más inclusivo y accesible para todos. Considero que se trata de un tema que merece una mayor atención y debate ya que no parece tenerse en cuenta en la planificación urbana la diversidad de nuestra sociedad. Aún hoy vemos en el espacio público y edificios públicos y privados falta de accesibilidad con barreras físicas, tanto para aquellas personas con sillas de ruedas como para personas ciegas, personas mayores...

También vemos como los espacios destinados a personas ciegas, son invadidos por comercios y locales de restauración. Los municipios y las ciudades no sólo deben ser funcionales, sino también seguros, inclusivos y dignos con toda la ciudadanía. No puede ser que en pleno siglo XXI, estas personas todavía no tengan garantizada la igualdad, el respeto, la dignidad y sobre todo la accesibilidad a cualquier lugar. Sería importante, dar cobertura y visibilizar esta realidad. Quizás exponer las deficiencias de la arquitectura y el espacio público actual que puede llegar a ser hostil con las personas con diversidad funcional y exigir espacios más inclusivos. Agradezco su atención y espero que cartas como la mía ayuden a visibilizar las carencias de nuestra sociedad.

Quedo a su disposición.

Atentamente,

Noe Terrassa