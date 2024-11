La Réserve Golf Links en Mauricio: coronado como el Mejor Nuevo Campo de Golf del Mundo 2024

Mauricio se consolida como un paraíso para los amantes del golf, con un nuevo reconocimiento que lo sitúa en la élite de los destinos internacionales. La Réserve Golf Links, ubicado en el prestigioso Heritage Resorts & Golf, ha sido nombrado Mejor Nuevo Campo de Golf del Mundo 2024 en los célebres World Golf Awards Mauricio, un destino sinónimo de belleza natural y excelencia en el turismo, ha añadido otro reconocimiento a su ilustre lista: La Réserve Golf Links, situado en Heritage Resorts & Golf, ha sido coronado como el Mejor Nuevo Campo de Golf del Mundo 2024 en los prestigiosos World Golf Awards. Este galardón coincide con el primer aniversario de este campo único, que se distingue por su particular estilo "links" contemporáneo frente al océano Índico. Además, celebra dos décadas de éxito, consolidándose como la principal oferta de golf de 45 hoyos en la región.

Una fusión perfecta de tradición y naturaleza

Diseñado por el renombrado arquitecto Peter Matkovich, ganador del premio al Arquitecto del Año en los World Golf Awards, y por el ex campeón del Open Louis Oosthuizen, La Réserve Golf Links ofrece una experiencia única e inolvidable. Inspirado en los espacios abiertos de los grandes campos costeros, este diseño sostenible ocupa antiguos campos de caña de azúcar, abrazando el paisaje natural junto a una reserva de la biosfera de la UNESCO.

El campo combina estratégicamente fairways ondulados, bunkers profundos y césped largo para recrear el espíritu auténtico del golf de estilo "links". La atmósfera salvaje y la ubicación privilegiada frente al océano convierten cada hoyo en un desafío técnico y visual. Este diseño dramático ya albergó el debut del DP World Tour AfrAsia Bank Mauritius Open en 2023, reforzando su estatus como un lugar icónico en el mundo del golf.

Reconocimiento al lujo de Heritage Resorts

El galardón a La Réserve Golf Links se complementa con otro premio: el hotel Heritage Le Telfair, parte de la prestigiosa asociación Small Luxury Hotels of the World, fue reconocido como el Mejor Hotel de Golf del Océano Índico por segundo año consecutivo. Esta doble victoria subraya el compromiso de Heritage Resorts & Golf de ofrecer experiencias de clase mundial a los viajeros más exigentes.

Raoul Maurel, Director de Operaciones de Heritage Resorts & Golf, declaró: "No podríamos haber imaginado una mejor manera de celebrar este año tan especial. Estos premios reflejan el arduo trabajo y la dedicación del equipo para crear un destino único que combina instalaciones de primer nivel y un servicio excepcional."

Heritage Resorts: más que golf

Ubicado en el pintoresco Domaine de Bel Ombre, que abarca 2,500 hectáreas, Heritage Resorts no es solo un paraíso para los golfistas, sino un destino integral de lujo sostenible. Con dos campos de golf de campeonato (incluido el galardonado Château Golf Course, reconocido como el Mejor Campo del Océano Índico en nueve ocasiones), un campo corto de nueve hoyos y una academia de golf Leadbetter, el complejo se posiciona como uno de los más atractivos del mundo para los amantes del golf.

Además, su oferta incluye alojamientos de cinco estrellas, gastronomía de autor, actividades culturales y acceso a la Reserva Natural de Bel Ombre, donde se promueve el ecoturismo responsable.

Con el reconocimiento de La Réserve Golf Links y el continuo éxito de Heritage Resorts & Golf, Mauricio se consolida como un destino imperdible para los amantes del golf y el lujo.

Para más información, visitar www.heritagegolfclub.mu.