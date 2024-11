Presentado el Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2024

El Real Guadalhorce Club de Golf, ubicado en Málaga, ha acogido el acto de presentación del Andalucía Costa del Sol Open de España presented by Oysho 2024, la última prueba del Ladies European Tour (LET), que se disputará del 28 de noviembre al 1 de diciembre. Este prestigioso evento cerrará la temporada con las mejores golfistas de Europa en un evento que promete acaparar las miradas del mundo del golf en esta última semana de noviembre.

Foto de presentación del acto en el green del 18 del Real Guadalhorce Club de Golf



Al acto acudieron D. Víctor Manuel González García, viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía; Dña. María Esperanza González, consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol; D. Jacobo Florido, concejal de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga; D. Jaime Salaverri, vicepresidente primero de la Real Federación Española de Golf; D. Ángel Gancedo, presidente del Real Guadalhorce Club de Golf; D. João Pinto, director de torneo en el LET; Dña. Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte and Business; y Dña. Ana Peláez, jugadora profesional del Ladies European Tour y reciente campeona del Santander Campeonato de España de Profesionales Femenino.

D. Víctor Manuel González García, viceconsejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, destacó el impacto mediático y turístico del torneo, recordando que la edición pasada alcanzó más de 300 millones de hogares y confiando en que este año las cifras sean aún mayores, consolidando a Andalucía como referente del golf internacional.

Por su parte, Dña. María Esperanza González, consejera delegada de Turismo y Planificación Costa del Sol, subrayó el papel clave del golf en la provincia de Málaga como motor de la desestacionalización turística y elemento generador de riqueza para la región.

D. Jacobo Florido, concejal de Turismo y Promoción del Ayuntamiento de Málaga, incidió en la importancia económica y social del golf en la ciudad, que cuenta actualmente con dos campos y prevé la apertura de un tercero en una clara apuesta por el deporte. También puso en valor el compromiso de Málaga por un modelo sostenible y respetuoso con el medioambiente.

Por otro lado, D. Jaime Salaverri, vicepresidente primero de la Real Federación Española de Golf, agradeció el esfuerzo de las instituciones y del club anfitrión para garantizar un torneo de máximo nivel, destacando el gran trabajo realizado en las últimas semanas para dejar el campo en perfectas condiciones tras las recientes inclemencias meteorológicas.

D. Ángel Gancedo, presidente del Real Guadalhorce Club de Golf, compartió el orgullo que siente el club por acoger un evento de esta magnitud, resaltando el esfuerzo conjunto de todo el personal del club y enviando un mensaje de solidaridad a los afectados por la DANA, tanto en Málaga como en la comunidad valenciana.

Desde el Ladies European Tour, D. João Pinto, director de torneo, agradeció a todos los patrocinadores e instituciones implicadas, señalando que esta final será un cierre espectacular para la temporada, invitando a todos los amantes del golf a seguir la competición.

Por último, Dña. Alicia Garrido, directora ejecutiva de Deporte and Business, elogió a todas las instituciones, al club y a todo el elenco de patrocinadores y colaboradores que hacen posible la organización del torneo por su clara apuesta por el golf femenino, concretamente en el último evento del año del Ladies European Tour, donde las 75 mejores jugadoras del continente se verán las caras para disputarse un evento muy especial que este año se celebra junto a la ciudad de Málaga.

La jugadora local Ana Peláez, profesional del Ladies European Tour, se mostró emocionada por competir frente a su público y prometió ofrecer lo mejor de sí misma para cerrar la temporada con una gran actuación en su tierra natal.

Con todo preparado, el Andalucía Costa del Sol Open de España 2024 promete emociones únicas y se perfila como una cita ineludible para los amantes del golf.