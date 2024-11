Fersay muestra cómo limpiar la goma de escotilla de la lavadora para alargar su vida útil

Fersay no solo proporciona consejos prácticos, sino que también ofrece una amplia gama de repuestos y accesorios para electrodomésticos. Su objetivo es claro: ayudar a los consumidores a prolongar la vida útil de sus aparatos y optimizar su funcionamiento, promoviendo un consumo más sostenible y responsable La lavadora es uno de los electrodomésticos más esenciales en el hogar. Con el uso constante, mantenerla en óptimas condiciones es clave para prolongar su vida útil y garantizar un rendimiento eficiente. Fersay, empresa líder en repuestos y accesorios para electrodomésticos y confort con más de 40 años de experiencia, comparte sus mejores consejos para limpiar uno de los componentes más críticos y olvidados: la goma de escotilla.

Este elemento, diseñado para evitar fugas de agua durante el lavado, puede acumular suciedad, restos de detergente e incluso moho debido a su ubicación y forma. Estos problemas no solo afectan la higiene de la ropa, sino que también reducen la eficiencia de la lavadora. En palabras de Noelia Carrasco, directora de marketing de Fersay, "dedicar unos minutos a la limpieza de la goma de escotilla de forma regular puede marcar la diferencia entre un electrodoméstico que funcione como el primer día y uno que requiera reemplazo o reparaciones prematuras".

Para facilitar esta tarea, Fersay propone un truco simple y económico: la mezcla de bicarbonato y vinagre. Este remedio casero, reconocido por sus propiedades limpiadoras, elimina eficazmente bacterias y residuos acumulados. Los pasos a seguir son sencillos: primero, mezcla bicarbonato con vinagre hasta obtener una pasta homogénea. Luego, aplica esta mezcla con una bayeta en toda la superficie interior de la goma, prestando especial atención a las áreas menos visibles. Tras dejar actuar unos minutos, retira los residuos con una bayeta húmeda. Finalmente, realiza un ciclo de lavado vacío con descalcificador para limpiar el tambor y prevenir obstrucciones en los tubos.

Además de la limpieza regular, Fersay recomienda algunas medidas preventivas para mantener la goma de escotilla en perfecto estado. Estas incluyen dejar la puerta de la lavadora abierta tras cada lavado para evitar la acumulación de humedad, no sobrecargar el electrodoméstico para evitar forzar la goma y dosificar correctamente el detergente y suavizante para reducir la acumulación de residuos.

"Con estos sencillos pasos y la ayuda de los productos de Fersay, tu lavadora estará siempre en perfectas condiciones, lista para seguir siendo una aliada indispensable en tu hogar", asegura Carrasco.

Más información sobre Fersay

Fersay es una empresa 100% española, líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrodomésticos y confort. Fundada en 1979, se ha consolidado como la primera cadena de su sector en el sur de Europa, con una facturación de 9 millones de euros en 2023 y más de 45 empleados. Durante ese año, la compañía vendió más de 1.300.000 soluciones domésticas y gestionó más de 600 envíos diarios desde sus instalaciones.

La presencia de Fersay es tanto nacional como internacional, distribuyendo sus productos en 37 países, con especial enfoque en Francia y Portugal. En la Península Ibérica, cuenta con 10 tiendas franquiciadas y 75 puntos de venta en establecimientos más grandes con negocios complementarios. Está también presente en Andorra y Portugal.

La compañía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, evolucionando desde su origen como servicio técnico de reparación hasta convertirse en un referente en la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar, pequeño aparato electrodoméstico (PAE), y en la prestación de servicios logísticos para multinacionales. Además, Fersay gestiona canjes de garantías y la red de servicios técnicos.

En línea con las nuevas tendencias de consumo, Fersay continúa ampliando su catálogo de productos de marca propia, que incluye repuestos, consumibles, accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, así como una gama en constante crecimiento de más de 300 productos de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com