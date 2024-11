MALIKI: POISON OF THE PAST revela su gameplay y su fecha de lanzamiento en MIX Showcase

Durante el MIX Showcase, Ankama y Blue Banshee han mostrado un nuevo gameplay trailer de Maliki: Poison of the Past, que se lanzará el 11 de marzo de 2025 para PC y Nintendo Switch Ankama y Blue Banshee han compartido un nuevo trailer en Mix Showcase mostrando nuevos detalles de la jugabilidad y la fecha de lanzamiento de su próximo videojuego, Maliki: Poison of the Past, que estará disponible a partir del 11 de marzo de 2025 para PC y Nintendo Switch.

El nuevo tráiler, disponible a través del canal oficial del videojuego en YouTube, ofrece a los jugadores un vistazo a las características principales del juego, entre las que se incluye un innovador sistema de manipulación del tiempo en los combates por turnos, un mundo fantástico repleto de aventuras por descubrir, cautivadores puzles por resolver y la gestión del Dominio.

Los jugadores interesados en Maliki: Poison of the Past ya pueden añadirlo a su lista de deseos de Steam visitando la página del juego en Steam. De esta manera, serán notificados cuando la demo esté disponible, próximamente.

Inspirada en el cómic homónimo, Maliki: Poison of the Pastes una aventura RPG para un jugador que se basa en el combate por turnos y la exploración. Maliki: Poison of the Past es la culminación de los 20 años de existencia del cómic Maliki que, con sus 8 volúmenes, ha vendido más de 300.000 copias en todo el mundo. El juego está siendo desarrollado por Blue Banshee en colaboración con Souillon, el autor y creador de Maliki.

Para saber más acerca de Maliki: Poison of the Past, los usuarios interesados pueden visitar la página del juego en Steam, donde encontrarán un vídeo de los desarrolladores. Los amantes de los juegos independientes pueden ver la repetición completa del MIX Showcase en el canal del evento en Twitch.