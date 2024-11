El sábado 23 de noviembre, Carolina Peralta, artista visual, diseñadora gráfica, docente, y yo presentamos “Pulpos, mulitas, kiwis. Relatos acerca de una animalidad y algunos nubarrones”, cuentos breves y microrrelatos ilustrados para adultos que escribí y publicó Vinciguerra en agosto de 2024.



Coordinó la Lic. Viviana Rosenzwit – directora de Vivilibros.com -. En su opinión, “Pulpos, mulitas, kiwis…” se trata de un libro de artista atento a la armónica composición entre texto escrito e imágenes visuales fijas. Asistió un grato público que colmó “Paradigma Libros”, una conocida librería de Maure y Arce, en el Barrio palermitano de Buenos Aires, dentro del marco del Día de las Librerías Independientes. Después hubo un espectáculo de tango y un brindis. Caro Peralta regaló “stickers” que reproducen los animalitos del libro y las dos firmamos ejemplares. Cerré la presentación con Don, un perro “schnauzer” perteneciente a Pablo, el dueño de la librería, muy cómodo entre mis brazos.

Ha sido un trabajo mancomunado entre Caro y yo, con la única intención de resimbolizar la vida, sobre la base de una animalidad que parecería habilitada a enseñarnos a los humanos acerca de un, muchas veces extraviado sentido común, pues se supone que somos seres conscientes y racionales, capaces de dar pruebas de ello... Reproduzco uno de los brevísimos relatos, su ilustración y la tapa del libro, como también algunas fotografías del encuentro.

Jirafas (página 17)

“La naturaleza les regaló un cuello largo y elegante. Miran en altura aunque nunca alcanzan el sol y bajo la luz de la luna estridente, creen que la noche baila, contenta, también en escenarios sin estrellas, mutantes. Admiradas por los petisos del mundo, las jirafas no comparten, sin embargo, la lucidez de las constelaciones ni la distancia imprescindible del buen filósofo”.

Escribió Silvia Plager, una conocida novelista argentina: “Paula Winkler anticipa en su libro, “por esa insuficiencia del lenguaje, prefiero valerme hoy del mundo no humano para contar nuevas historias”. Historias breves, algunas brevísimas que encienden la reflexión, la diversión, y permite que cada lector juegue su propio juego acerca de humanidad y animalidad. “Urracas”, aves que también pueden ser asociadas a un grupo de alumnas de piquito atrevido que se hacen mutuamente maldades en un recreo.

En “Monos”, a la monita más linda la bautizan “Miss monita” y todos la celebran y aplauden. Con el tiempo pierde admiradores. Los investigadores descubren que quizás la perdurabilidad y la belleza terminan cansando, como tantas otras cosas.

Las “Mulitas” son el disparador para un relato en el que se describe a una familia de humanos que cometen acciones crueles mientras la madre, con ironía, se jacta de haberles dedicado su vida.

“Ñandúes” propicia una comparativa con los suris, a quienes les arrancan las plumas para fabricar plumeros y la autora recomienda usar otros métodos para hacer la limpieza.

Quizás “Bandurrias” nació para hablar de la nostalgia de madre e hija por haberlas contemplado juntas en San Martín de los Andes.

“Pulpos” les decimos a las personas malas que nos ahogan con sus tentáculos, nada más lejos que el mensaje de su autora que, en las líneas finales, nos comunica su inquietud por la continuidad del planeta.

Los invito a pasear por la cuidada y bella edición de editorial Vinciguerra. Sus ilustraciones, inspiradas en los textos, terminarán por convencer al lector de dejar a mano un objeto que todos querrán visitar”.



Que disfruten de los seres no humanos sintientes de mi último libro; nunca, mascotas: los animales no se encuentran a nuestra disposición como si contratáramos un entretenimiento continuado y compañía…