Mazón, el PP y los equidistantes

Mazón nos ha decepcionado porque ha mentido a sabiendas. Porque no hay propósito de enmienda. Porque sus retrasos no se entienden. Porque, sobre eso de que “el sistema ha fallado”, sigue insistiendo, a pesar de que esa culpa no se está viendo.

El PP nos ha decepcionado, centrando sus críticas en Teresa Ribera, a pesar de que los organismos que de ella dependen parecen haber hecho su trabajo. Y quien no hizo su trabajo fue el gobierno autonómico (...). Nos ha decepcionado, aunque ya nos tiene acostumbrados. No es la primera vez que ataca al PSOE, con base o sin ella.

Se opuso al nombramiento de Nadia Calviño para presidir el BEI. Se opone al nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea, culpándola. ¡Ah! Importante: sembró dudas sobre la gestión del PSOE de los fondos europeos, creando una misión parlamentaria para vigilar. No en pocas ocasiones, el PP ha hablado mal de España y de su gobierno. Seguramente menos que los independentistas catalanes, pero, en ese tema, no han estado inactivos.

Y nos han decepcionado los periodistas que han practicado la equidistancia, atacando y defendiendo por igual a las dos administraciones: la central y la autonómica.