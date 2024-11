Capacidad competencial límite

“Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor”. El partido socialista le lleva la contraria a Dios. A pesar de su alarmante y asesina incompetencia, el PSOE quiere ascender a un puesto de mayor responsabilidad a la ministra Teresa Ribera. Lo cual deja claro qué se ha de hacer para que uno pueda presentar su candidatura para militar en la filas del partido socialista. La ministra dijo en el Parlamento que de haberse construido la presa del barranco del Poyo y la de Cheste, hubieran sido insuficientes para contener la avenida de agua. Y yo me pregunto ¿Cómo lo sabe si no las hizo? Pienso que aunque hubieran sido insuficientes, al menos habrían contenido la gran afluencia de agua. Y ello hubiera contribuido a que menos personas hubieran muerto. Y los daños materiales serían menos cuantiosos. El hecho de que después de las consecuencias de su incompetencia para desempeñar su trabajo, se postule para un puesto de mayor responsabilidad, es prueba suficiente para tener miedo de la capacidad de autocrítica ante tan grave responsabilidad. Es más, no solo habría que dudar del equilibrio de, Teresa Ribera, sino que el puesto que desempeña sobrepasa con creces su límite de capacidad competencial. Y a todos los efectos, solo teniendo en cuenta esta consideración, podría tomarse como un atenuante ante la perdida de vidas humanas...