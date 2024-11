​‘Tierra baja’, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, se estrenará en cines el 31 de enero de 2025

La película 'TIERRA BAJA' de Miguel Santesmases se estrenará en cines el viernes 31 de enero de 2025 con distribución de Benecé. El film está protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor 2025. Precisamente, la actriz recibirá el galardón solo una semana después del estreno en salas del film, en la 39ª ceremonia de entrega de los Premios Goya, que tendrá lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, el 8 de febrero de 2025. De esta forma, Aitana Sánchez Gijón recogerá su Goya de Honor siendo protagonista de una película en cartelera.



Dirigida por Miguel Santesmases y coescrita junto a Ángeles González-Sinde ('El comensal', 'La buena estrella'), 'TIERRA BAJA' está protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón y Pere Arquillué ('Buñuel y la mesa del rey Salomón', 'Princesas'), con la colaboración especial de Itziar Miranda ('Amar en tiempos revueltos', 'Amar es para siempre').

La película cuenta con Alberto Pareja ('Os reviento', 'Indestructible. El alma de la salsa') como director de Fotografía. German Roda ('El encamado') y Miguel Santesmases son los montadores. Álvaro Silva ('Volveréis', 'El inconveniente') y Steve Miller ('Segundo premio', 'Dying to survive') son los responsables del sonido y Alejandro Román ('La pasajera', 'El perfecto desconocido') de la banda sonora. Mauro Maroto ('Esta ambición desmedida', 'La consagración de la primavera') es el colorista. Luis Sorando ('La estrella azul', 'Nuestros amantes') firma la dirección de arte. Ana Sanagustín ('El último show') se ocupa del vestuario y Ana Bruned ('La abadesa', 'La novia') del maquillaje y peluquería. Patricia Arasa ('La fuga', 'La estrella azul') es la ayudante de dirección. Xavier Atance ('Las dos noches de ayer', 'Los condenados') es el productor asociado. Aurora Lago ('Refugios') se encarga de la dirección de producción. Diego Rodríguez ('La estrella azul', 'Baby') y Miguel Santesmases son los productores. Miguel Santesmases y María de Juan ('Madrid, above the Moon') son los productores ejecutivos.

'TIERRA BAJA' es una producción de Zavijava Films, en coproducción con La Charito Films, con la participación de Aragón TV, la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), y el patrocinio del Ayuntamiento de Alcañiz. La cinta llegará a salas con distribución de Benecé.

El director Miguel Santasmases defiende que "todos los personajes secundarios han sido interpretados por actrices y actores aragoneses. Nuestra idea era contar con actores no profesionales del Bajo Aragón, para que traigan con ellos sus maneras de hablar y su acento de la zona".

Aitana Sánchez-Gijón explica que "la trama trascurre en una masía, en esa Tierra Baja, que es un espectáculo, una belleza de lugar. Se produjo un ambiente de intimidad como yo nunca había vivido antes en un rodaje. Y, además, disfruté por la propia historia, una historia poética, sutil, muy íntima, a lo largo del viaje interior de una mujer".

SINOPSIS

Carmen, una conocida guionista, se ha retirado hace un año a una masía solitaria de un pueblo de Teruel. Allí se esfuerza por aumentar la cosecha de aceitunas en la finca heredada de su abuela, con la ayuda de dos amigas que la admiran y de Damián, un manitas que se siente atraído por ella. Un antiguo amor reaparece en su vida para decirle que nunca la olvidó.

NOTAS DEL DIRECTOR

"He rodado esta película en la masía de mi abuela, donde crecí. Quería hablar de los problemas actuales de esta tierra, que siguen siendo parecidos a cuando ella vivía aquí. Es una tierra pobre y en riesgo de abandono, en Teruel, en lo que ahora llamamos la España Vacía. Aquí situé a mi protagonista, Carmen, una mujer que ha dejado el cine y ha vuelto a la tierra que la vio nacer, intentando mantener vivo el sueño de su abuela, que su masía no se convierta en un erial improductivo".

"En Tierra Baja quiero explorar un periodo de la vida en el que has llegado a cierta edad, la mayoría de tus sueños no se han cumplido y ya no van a cumplirse, y aún no sabes qué hacer con el resto de tu vida, sin esos sueños. Quizá necesitas nuevos sueños".

"También me interesa el peso del pasado en nuestras vidas, las personas a las que hemos querido y perdido, cuyos recuerdos siempre nos acompañan. Sobre todo, quería reflejar el dolor de existir, a cierta edad. Y lo que una artista como Carmen puede hacer con ello".

EL DIRECTOR. MIGUEL SANTESMASES

El cineasta Miguel Santesmases (Madrid, 1961) es Doctor en Comunicación Audiovisual y Licenciado en Ciencias Físicas. Ha trabajado como redactor y realizador en el programa Primer Plano de Canal+ y como profesor universitario durante más de una década.

Sus primeros cortometrajes los rueda a principios de los años noventa. En 1999, estrena su primer largometraje como director: 'La Fuente Amarilla'. En 2021 traslada su productora Zavijava Films a Belmonte de San José, Teruel, donde trabaja desde entonces. 'Tierra Baja' es su quinto largometraje.

Filmografía: 'Sé bueno Johnny' (cortometraje, 1991). 'Clips' (cortometraje, 1994). 'La fuente amarilla' (1999). 'Amor, curiosidad, Prozak y dudas' (2001). 'Días azules' (2006). 'Madrid, above the Moon' (2016). 'Tierra Baja' (2024).