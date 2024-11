"I'm a fool to want you", primer adelanto del álbum que Soleá Morente soñó junto a su padre

Soleá Morente, versátil, polifacética e incansable. Estos son los adjetivos que describen a una artista que ha decidido dar un giro a su trayectoria con un proyecto nuevo e inesperado, muy distinto a lo que habíamos visto de ella hasta ahora y a otros trabajos que mantiene en paralelo, como el futuro álbum que se espera junto a La Casa Azul.



"I’m a fool to want you" es el primer sencillo de este nuevo proyecto, una canción que ya era emocionante por sí misma, pero que, al ser presentada como adelanto de "Mar en calma", el próximo álbum de Soleá, adquiere un nuevo significado. Este disco tiene una carga sentimental especial, ya que la artista comenzó a imaginarlo junto a su padre, el gran Enrique Morente, y ahora ha decidido retomarlo desde el recuerdo, como un homenaje a su legado.

Este proyecto no solo será un tributo al arte y a la memoria de Enrique Morente, sino que también refleja la profunda conexión entre padre e hija y la herencia musical que él dejó en la vida y la carrera de Soleá. Esta canción, cargada de emoción, es solo el comienzo de un álbum sentido que Soleá ofrece al mundo como una oda a lo que juntos soñaron crear.

En esta versión de "I’m a fool to want you", participan Borja Muñoz Évora en el piano, piano eléctrico y programaciones, además de Paquito González en la percusión, lo que otorga a este sencillo una calidad musical impecable.

"Esta canción llega a mí en ese momento en el que mi padre y yo estábamos seleccionando canciones para versionar y trabajar en el estudio. La idea era seleccionar canciones que nos marcasen y nos conmoviesen, para llevarlas a nuestro terreno, ya sea en la manera de cantar o en el ritmo, y nos pareció muy interesante llevar esta canción a una soleá por bulerías.

Mi padre decía que Billie Holiday era la Niña de los Peines de su género y al revés, y nos interesó mucho hacer ese viaje, traernos la versión de Billie Holiday, aunque escuchamos mucho la versión de Frank Sinatra, pero nos decantamos al final por la de Holiday. Nos parecía una experiencia muy atractiva traérnosla a un sonido flamenco. Se lo conté a Isidro, a Isidro le gustó y echamos adelante esa idea". - Soleá Morente

"I’m a fool to want you" nos adentra a ese nuevo disco de Soleá Morente, "Mar en calma" que verá la luz el 13 de diciembre tanto en formato físico como en digital. Su inquietud por innovar musicalmente ha hecho que nazca este álbum que junto al maestro Isidro Muñoz crea un nuevo universo de sueños y poesía, mecidos por la brisa de las playas de Sanlúcar.

Este trabajo saldrá bajo el sello Discos Probeticos, que nació en 1994 con la publicación de "Maestros" del guitarrista flamenco Rafael Riqueni y que ahora vuelve a cobrar vida de la mano de Soleá. Su creación hace ya 30 años respondía a la inquietud discográfica y editorial del gran Enrique Morente, el cual siempre demostró, desde su infinita pasión por la música, una constante voluntad por impulsar y desarrollar proyectos que, de manera modesta, sincera e independiente, contribuyeran al crecimiento del flamenco y a su vez sirvieran de vehículo para difundir el arte en sus diferentes vertientes.