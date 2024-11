ROAR studios, el sello discográfico de Carlos Marco para desarrollar artistas emergentes

El artista y empresario Carlos Marco, exmiembro de la icónica boyband Auryn y Director Musical de programas como Mask Singer, Got Talent o Drag Race, presenta ROAR Studios, un innovador sello discográfico que apuesta por los artistas independientes. Con una visión 360º y un equipo de expertos, la iniciativa combina asesoramiento personalizado, estrategias de marketing y oportunidades reales para lanzar carreras musicales de artistas en desarrollo Carlos Marco 28 años (4 de febrero, 1996), una de las voces más influyentes en la industria musical española de la última década, da un paso más en su compromiso con la música con la creación de ROAR Studios, un sello discográfico diseñado para transformar el panorama de los artistas independientes.

Tras triunfar con Auryn, el fenómeno musical que marcó a una generación, Carlos ha sabido reinventarse como empresario y creador de oportunidades. Su bagaje incluye dirigir la exitosa Academia Jukebox, un referente en clases de canto en Madrid y Alicante, liderar la Dirección Musical en programas como Got Talent, Mask Singer y Drag Race. Ahora, con ROAR Studios, pone toda su experiencia y red de contactos al servicio de las nuevas generaciones de artistas, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, llevando sus talentos a programas como Benidorm Fest (Xeinn 2022, Aritz 2023)

Un sello discográfico pensado para el desarrollo de carreras

ROAR Studios no es un sello más: es una plataforma de lanzamiento que entiende los retos reales de la música independiente. "Es frustrante ver tantos cantantes que se quedan por el camino porque no tienen las herramientas o el asesoramiento adecuado. Con ROAR queremos cambiar eso", afirma Carlos Marco.

El sello ofrece un enfoque integral para desarrollar carreras musicales sólidas. Cada artista cuenta con:

Un equipo de expertos de la industria: Profesionales que han trabajado en multinacionales y grandes nombres del panorama musical.

Profesionales que han trabajado en multinacionales y grandes nombres del panorama musical. Asesoramiento artístico completo: Desde un A&R que guía la dirección del proyecto hasta estrategias personalizadas para maximizar el impacto de cada lanzamiento.

Desde un A&R que guía la dirección del proyecto hasta estrategias personalizadas para maximizar el impacto de cada lanzamiento. Plan de marketing digital: Una hoja de ruta clara para posicionar las canciones en plataformas de streaming y redes sociales.

Una hoja de ruta clara para posicionar las canciones en plataformas de streaming y redes sociales. Acceso a una red de proveedores clave: Desde productores y compositores hasta videógrafos y estilistas. Todo lo necesario para llevar un proyecto al siguiente nivel.

Desde productores y compositores hasta videógrafos y estilistas. Todo lo necesario para llevar un proyecto al siguiente nivel. Ciclos de conciertos y oportunidades en directo: ROAR organiza actuaciones en salas, y tiene diferentes convenios con empresas audiovisuales y de eventos, generando visibilidad y conexiones profesionales. Espacios creativos y oportunidades exclusivas

Aunque el alma de ROAR Studios está en su enfoque discográfico, sus instalaciones como estudio de grabación en Madrid centro son otro de sus puntos fuertes. Las cuatro salas están equipadas con tecnología de última generación, ofreciendo un espacio donde la creatividad fluya donde han pasado artistas como Aitana, Bizarrap, Belén Aguilera, Edurne...

Un proceso de selección

Con un cupo limitado de artistas, ROAR Studios busca proyectos únicos. Los interesados ya pueden enviar sus candidaturas en www.roarstudios.es. "No se trata de que el artista invierta grandes recursos, sino que los invierta en lo que verdaderamente necesita", comenta Carlos.

Carlos Marco: talento, visión y compromiso

Desde sus inicios con Auryn, Carlos Marco ha demostrado ser mucho más que una estrella del pop. Su capacidad para reinventarse y liderar proyectos innovadores lo ha convertido en un referente en la industria musical española.

Con ROAR Studios, da un paso más hacia ese objetivo: convertir sueños musicales en carreras profesionales reales.

Más información:

ROAR Studios